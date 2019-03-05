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08:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Граждане впервые потратили на текущие нужды больше, чем заработали

Мониторинг расходов населения.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Свежая статистика расходов домохозяйств принесла исторический антирекорд: в январе 2019 года граждане потратили на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих доходов. Таким образом были преодолены традиционный январский максимум (в январе 2018 года — 96,4% всех доходов) и кризисный уровень трат на текущее потребление в 76,9% в 2018 году (чуть больше было лишь в 1998—1999 годах, когда доходы упали на четверть).

Это произошло на фоне незначительного (на 0,1 процентного пункта, п. п., или 65 млрд руб.) ухудшения динамики доходов и зарплат в 2018 году. В январе к этому добавились замедление годового роста реальной зарплаты до 0,2% (минимума с середины 2016 года), снижение реальных доходов на 1,3% (см. «Ъ» от 21 января) и заметное падение их покупательной способности практически по всем категориям товаров (исключение — «куртка мужская», «джемпер для взрослых», яблоки, вермишель, масло подсолнечное, чай байховый черный, молоко, баранина и говядина с костями). В то же время доля расходов на оплату обязательных платежей за год выросла на 0,6 п. п. — до 12,6% в январе 2019 года.

«Это произошло в результате как увеличения процентных платежей на фоне расширения потребительского кредитования, так и роста налоговых платежей в условиях повышения собираемости и налоговой базы», — поясняет январский аналитический комментарий ЦБ об экономике.

Игорь Поляков из ЦМАКП замечает, что такой уровень потребления гражданам позволил поддержать растраты рублевых сбережений — 245 млрд руб. наличных и 555 млрд руб. банковских. При этом валютные банковские сбережения на фоне роста опасений новых внешнеэкономических санкций в январе выросли при меньшей, чем в прошлом году, доле трат на покупку наличной валюты. Граждане активно делали покупки при помощи банковских карт за рубежом (4,4% из 100,7%), ходили в кафе и рестораны (годовой прирост оборота общепита в январе составил 4,9%) и покупали автомобили.

В ЦБ ожидают, что «с учетом эффекта базы и сдерживающего влияния повышения НДС на экономическую активность годовые приросты ВВП, расходов на конечное потребление домашних хозяйств и валового накопления основного капитала (см. подробнее рубрику “Число”) в первом квартале 2019 года замедлятся до 1−1,5%».

Алексей Шаповалов

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