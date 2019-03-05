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11:11 (мск), источник: Forbes

Олег Дерипаска передал часть бизнеса своим несовершеннолетним детям

Глава советы директоров En+ Грегори Баркер впервые назвал сына и дочь миллиардера владельцами пакета холдинга.

Источник: РИА "Новости"

Российский миллиардер Олег Дерипаска передал часть бизнеса своим несовершеннолетним детям — 17-летнему Петру и 15-летней Марии. Голоса по их пакету (3,42%) в холдинге En+ (контролирует UC Rusal и «Евросибэнерго») были переданы в траст по соглашению Дерипаски с Минфином США, сообщило РБК со ссылкой на заявление главы советы директоров En+ лорда Грегори Баркера в ходе его выступления в палате общин 27 февраля.

Бывший британский министр энергетики рассказал, что по условиям сделки с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) акциями En+, принадлежащими ВТБ (14,33%), бывшей жене и бывшему тестю Дерипаски Полине и Валентину Юмашевым (6,75%), благотворительному фонду бизнесмена «Вольное дело» (3,22%) и трастовому фонду детей Дерипаски (3,42%) будут голосовать американские граждане, назначенные поверенными (трасти). Ранее информация о том, что дети Дерипаски являются бенефициарами акций холдинговой компании, не раскрывалась.

С 2001 Олег Дерипаска был женат на Полине Юмашевой. В начале 2018 года они развелись.

В отчете En+, который был подан в феврале 2018 года в комиссию по финансовым услугам Джерси (там зарегистрирован En+), отмечается, что в октябре 2017 года при подготовке холдинга к IPO на Лондонской бирже Полина Дерипаска получила 5,8% акций En+. Пакет в 1,75% акций достался ее отцу Валентину Юмашеву. Еще 3,85% акций En+ на начало 2018 года принадлежали двум компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, где бенефициары анонимны. Речь идет о компании Eclipse Star Holdings (1,84%) и компании Orandy Capital (1,99%), которые, как следовало из документов, подготовленных к первичному размещению En+, принадлежат членам семьи Олега Дерипаски. Ранее холдинг раскрыл информацию, что часть своего пакета (0,24%) Полина Дерипаска передала Orandy Capital.

Информированный источник подтвердил изданию, что обе компании — Eclipse Star Holdings и Orandy Capital — принадлежат детям Дерипаски.

После обмена трейдером Glencore акций UC Rusal на акции En+ и проведенной допэмиссии, общая доля этих компаний в холдинге составляет 3,42%. По этим акциям Петр и Мария Дерипаска сумели получить дивиденды в размере $7 млн до того, как в апреле 2018 года США ввели в отношении En+. В настоящее время пакет детей Дерипаски в холдинге оценивается на Лондонской бирже в $198 млн.

Санкций в отношении Дерипаски и его компаний были введены 6 апреля 2018 года. 27 января 2019 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о снятии санкций с компаний Дерипаски (сам он оставался в санкционном списке). Сделано это было по условию сделки с OFAC, в рамках которой бизнесмен отказался от почти 21% акций En+. Его доля в компании сократилась с 66% до 44,95%.

Основную долю при сокращении получил банк ВТБ, которому в En+ уже принадлежали 9,62%. После сделки доля ВТБ в холдинге увеличилась до 24%. Еще 3,22% акций перешли в благотворительный фонд Дерипаски «Вольное дело». Доля Glencore в En+ достигла 10,55% (компания обменяла принадлежащие ей 8,75% в UC Rusal на бумаги En+).

После сделки Дерипаски с Минфином США среди акционеров компании остались Полина Юмашева, Валентин Юмашев и члены семьи миллиардера, которые сохранили за собой почти 10,2% акций. Как следовало из документов к сделке, Полине Юмашевой принадлежало 5,19% холдинга En+, ее отцу Валентину Юмашеву — 1,59%, еще 1,78% приходилось на зарегистрированную на Британских Виргинских островах Orandy Capital Ltd. По условиям Минфина США, связанные с миллиардером акционеры должны будут передать право голоса по своим акциям независимым лицам.

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