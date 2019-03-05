Обзор инопрессы. Офшорная вселенная «Тройки Диалог»

Источник: РИА "Новости"

«Как российская элита отмывает деньги» — примерно с такими заголовками иностранная пресса широко публикует данные журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В нем идет речь об инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, которая, по данным OCCRP, создала финансовую схему с участием офшоров и таким образом вывела из России 4,6 млрд долларов.

Часть российской элиты известна кумовством, коррупцией и другим преступным бизнесом, пишет, например, швейцарская Die Neue Zuercher Zeitung. Находчивые банкиры воспользовались этим и позволили богатым россиянам вывести свои деньги из страны. Инвесткомпания Рубена Варданяна создала сложную финансовую схему, через которую выводились деньги из России.

Всего журналисты получили данные об 1,3 млн банковских операций.

Перемещение средств работало как стиральная машина: деньги поступали из нескольких источников, а затем перекидывались между офшорными компаниями, а иногда и между несколькими банковскими счетами одной компании. Эти сложные сделки не позволяли посторонним отличить законные частные активы от грязных денег.

При этом получатели могли не знать о происхождении денег, подчеркивают авторы расследования. В связи с этим The Guardian, например, отмечает, что часть средств даже была перечислена в благотворительный фонд принца Чарльза.

Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего круга самого Варданяна, пишет Meduza, которая также участвовала в изучении документов расследования.

В офшорную вселенную «Тройки» стекались деньги самых разных структур. Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах.

Так, 130 млн долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5 млрд рублей. Более 27 млн долларов были перечислены от компаний, замешанных в выводе денег из аэропорта «Шереметьево». Также в 2008—2009 годах более 17,5 млн долларов на офшорные счета попали от структур, которые упоминались в уголовных делах об уклонении от уплаты налогов против страховых компаний, в частности «Росгосстраха».