Нефтяники хотят выкачать больше

Источник: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Нефтепроизводители просят правительство увеличить компенсации за поставку топлива на внутренний рынок, изменив формулу расчета. Сейчас им приходится даже доплачивать в бюджет. Ожидается, что 7 марта компании обсудят эту проблему с вице-премьером Дмитрием Козаком. Все это происходит за несколько недель до истечения топливного соглашения. Пойдет ли в итоге правительство навстречу бизнесу? И вырастут ли цены на бензин в ближайшие месяцы? Разбирался Александр Рассохин.

Экспорт всегда манит нефтяников, а потому власти постоянно ищут способы, чтобы сохранить топливо внутри страны. Одним из них стал демпфирующий механизм — компенсация за поставку бензина и дизеля на российский рынок. Параметры, рассчитанные осенью, устарели: с того времени нефтяные цены упали, и формула стала работать против компаний, которым пришлось даже платить деньги в бюджет. Свои потери они оценили в 55 млрд руб., говорит руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов:

Игроки рынка поставляют бензин на внутренний рынок, а не на внешний, на котором условия лучше. При этом у них еще демпер по бензину отрицательный. Не компания получает субсидию, а, напротив, должна дополнительные средства исчислить в бюджет.

Компании просят изменить формулу. В свою очередь, Минфин утверждает, что нефтяники получают рекордную прибыль, а, значит, давать им преференции в непростые экономические времена нелогично. Минэнерго же встает на сторону бизнеса. Понятно, что у каждого ведомства свои задачи — Министерство финансов отвечает за бюджет, Министерство энергетики — за внутренний рынок топлива и увеличение объемов добычи.

Так как же разрешится конфликт сторон? Если нефтяники не получат достойную компенсацию, то могут снизить поставки на внутренний рынок, а потому власти должны будут пойти навстречу бизнесу, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, есть и другой способ — следует разрешить компаниям повысить цены на топливо, тем более что 31 марта заканчивает действие нашумевшее соглашение о заморозке цен. Но в итоге за все, как это часто бывает, заплатит потребитель, подчеркивает эксперт:

все-таки власти сейчас исправят демпирующую надбавку. С самого начала предполагалось, что ее как-то станут корректировать, потому что непонятно было, как она заработает. Всем вроде хорошо, и Минфин не потратит дополнительные средства и сохранит бюджетные, а Минэнерго отчитается, что не происходит падение добычи. В мае на «Прямой линии» с президентом опять спросят о том, почему так подорожал дизель и бензин. Вот это будет довольно смешно. Владимир Путин снова будет всех по видеосвязи включать, журить, и спрашивать, почему же они так плохо работают. Поэтому я думаю, чтовласти сейчас исправят демпирующую надбавку. С самого начала предполагалось, что еестанут корректировать, потому что непонятно было, как она заработает.

Если предположить, что бизнес все же получит новую формулу расчета компенсации, то власти захотят оставить за собой право регулировать цены, так что, вероятно, то самое топливное соглашение продлят, предполагает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Но, по его словам, документ ждут изменения:

Чтобы поддержать стабильность изначально нестабильной системы в рамках налогового маневра, правительству придется пойти на уступки и пересмотр этих механизмов, которые приняты в конце прошлого года и сейчас уже неадекватны текущим рыночным условиям.

Скорее всего, нефтяникам дадут право повышать цены на бензин, непродолжительное время и ненамного, процентов на пять, продолжает Игорь Юшков и напоминает, что весной цены на топливо традиционно растут: «Например, правительство скажет так: вы будете устанавливать ту цену, которую мы скажем, но вы имеете право поднять эту цену еще на 5%, по крайней мере, до лета».

Впрочем, пока что в Минэнерго утверждают, что разговоров о продлении соглашения не ведут. Не исключено, что топливный вопрос и на этот раз будут решать, как и прежде, в самый последний момент после грозных выступлений первых лиц.