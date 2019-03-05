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11:31 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Цифровая жила: как получить денежную компенсацию за отключение аналогового ТВ

В отключении аналогового телевещания по всей России есть довольно приятный плюс. Государство будет раздавать денежные компенсации, чтобы даже небогатые россияне купили технику и «оцифровались». Рассказываем, сколько и как можно получить.

Источник: РИА "Новости"

Что за цифровое вещание

Аналоговое ТВ считается устаревшим, поэтому больше сотни стран подписали соглашение о его отключении. В качестве альтернативы выбрали цифровой сигнал. Он более качественный, передается без помех. Видео можно смотреть в Full HD и 4K с улучшенным качеством звука.

Россия тоже начала цифровизацию: в декабре от «аналога» отключили Тверскую область, в феврале — Магаданскую, Пензенскую, Рязанскую, Тульскую, Ульяновскую и Ярославскую области, а также Чечню. До лета на цифровой сигнал должны перейти остальные регионы.

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В Москве переход запланирован на апрель, в Санкт-Петербурге — на июнь. Кстати, на переоборудование сетей было потрачено 174 млрд рублей.

После перехода для зрителей станут доступными и бесплатными 20 каналов: Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Как получить деньги

Новый сигнал могут принять не все телевизоры. Только современные, которые поддерживают стандарт вещания DVB-T2. Проверить его наличие можно либо в инструкции к вашему телевизору, либо на специальном сайте смотрицифру.рф.

Так или иначе, повезло не всем. В России от 16 до 34 млн телевизоров не рассчитаны на «цифру», только на аналоговое ТВ. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы Минпромторга. Заместитель министра связи Алексей Волин считает, что в этих оценках ближе к истине показатель 16 млн телевизоров. Об этом он сообщал «Интерфаксу». По словам Волина, сейчас 10% россиян не готовы к новому сигналу.

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Из этой ситуации два выхода: покупка нового телевизора или специальной приставки, которая стоит около тысячи рублей. А что если денег нет? На этот случай россиянам предлагают денежные компенсации.

«Во всех регионах есть программы помощи социально уязвимым, — объяснил Hi-Tech Mail.ru Алексей Волин, замглавы Минкомсвязи РФ. — В cеми регионах первого этапа отключения на эти цели было выделено 60 млн рублей. В Тверской области — 6 млн рублей».

В апреле и в июне деньги для россиян выделят и в других регионах, обещает заместитель министра.

Поддержка предназначена для граждан, которые зарабатывают меньше прожиточного минимума. Для каждого региона он свой. В Санкт-Петербурге минимум составляет 11 тысяч рублей, в Москве — 16,2 тысячи, в Новосибирске 10,5 тысяч и так далее.

Компенсация работает как для одиноких граждан, так и для малоимущих семей, где на каждого члена семьи приходится меньше прожиточного минимума в месяц. В прошлом году таких россиян было 13% от всего населения страны.

Сколько можно получить?

От 1000 до 6000 рублей. На максимальную сумму могут рассчитывать граждане, живущие вне зоны охвата наземной сетью цифровой трансляции. Такие населенные пункты есть в каждом регионе. Например, в Тульской области их насчитывается 300. Списки можно найти на сайтах МФЦ.

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На 1—1,5 тысячи рублей от государства могут рассчитывать россияне, которые живут внутри зоны охвата сетью цифровой трансляции. То есть, в крупных городах и поселениях.

Важно: один дом/квартира — одна компенсация, даже если малоимущих в одном месте проживает несколько.

Чтобы получить деньги, нужно купить цифровую приставку, дециметровую антенну или же телевизор с тюнером DVB-T2. Если живете вне зоны охвата — придется купить еще и спутниковую антенну. Все чеки необходимо сохранить.

Дальше нужно обратиться в МФЦ или в местное управление соцзащиты населения и написать заявление на компенсацию с реквизитами вашего банковского счета. К нему надо приложить:

  • копию своего паспорта.

  • копии паспортов членов семьи (для детей — свидетельства о рождении).

  • справку о ваших доходах за последние три месяца.

  • такую же справку о доходах взрослых членов семьи.

  • СНИЛС.

  • сведения о регистрации.

  • чеки на покупку техники.

После этого заявление рассмотрят, и, если все верно, компенсация в размере суммы чека придет вам на счет. И это лучше, чем ничего.

Справка
Аналоговое телевидение в России закончится в июне. А если дома старый телевизор?

На заседании 15 ноября правительство России утвердило план отключения аналогового телевещания на территории страны. Переход российского телевидения на цифровой формат начнется в феврале 2019 года и будет происходить поэтапно.

Отключение аналогового телевидения
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