ФНС получила данные о счетах и активах россиян в 58 странах

Источник: РИА "Новости"

Международный автоматический обмен финансовой информацией позволил Федеральной налоговой службе получить данные об активах и счетах россиян в 58 юрисдикциях, в том числе на Британских Виргинских островах и в других популярных офшорах. Об этом сообщило во вторник, 5 марта, РБК со ссылкой на замглавы ФНС Алексея Оверчука. «Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности», — рассказал он изданию. И пояснил, что если раньше ФНС должна была делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика поступает сама и «доступна по нажатию кнопки».

Игра в прятки, перерегистрация в юрисдикциях, которые пока не участвуют в автообмене, прыжки с одного острова на другой бесперспективны. Алексе​​​​​й Оверчук замглавы ФНС

Число резидентов, имеющих зарубежные счета, и количество контролируемых ими компаний, в ФНС не назвали.

В течение 2019 года будет проводиться сравнение полученной информации с отчетностью налогоплательщиков. В ФНС уверены, что до 85% полученной о налогоплательщиках информации, «не удивит» ведомоство и рассчитывают на то, что использование автоматического обмена позволит выявлять 10−15% несоответствий, пояснил изданию глава управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.

Система автоматического обмена информацией разработана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли. Речь идет о данных с именами и номерами счетов, движении средств за год, балансе, инвестиционных доходах и прибыли от продажи акций, процентах по вкладам и облигациям. Сравнение этих данных с декларациями позволяет выявить налоговые нарушения.

Всего в обмене на настоящий момент участвуют 75 стран и 13 территорий. Россия получает данные о зарубежных счетах налогоплательщиков с сентября 2018 года. Через электронный сервис банки, страховые и управляющие компании, депозитарии и брокеры сообщают ФНС о клиентах-иностранцах, активы которых превышают $1 млн, и компаниях со счетами от $250 000.