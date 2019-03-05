Госдума приняла во II чтении проект о запрете хостелов в жилых помещениях

Источник: РИА Недвижимость

Второе чтение было запланировано на 21 февраля, но на пленарном заседании было решено отложить рассмотрение законопроекта и в тот же день провести его дополнительное обсуждение. По итогам прошедшего совещания с участием представителей правительства было принято решение рассмотреть законопроект позднее. Как пояснил тогда глава фракции ЕР Сергей Неверов, предлагалось вернуться к редакции законопроекта первого чтения, так как текст, подготовленный ко второму, вступает в противоречие с региональным законодательством и Конституцией России. Позже решение о возвращении проекта к редакции первого чтения поддержал и премьер Дмитрий Медведев.

Новость От хостелов жилого места не останется

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская сообщила, что законопроект готов к рассмотрению в третьем чтении и думский комитет просит поставить его в повестку заседания на среду.

Законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях был внесен на рассмотрение ГД в сентябре 2015 года депутатами Галиной Хованской («Справедливая Россия»), Еленой Николаевой («Единая Россия»), Александром Абалаковым (КПРФ) и Сергеем Катасоновым (ЛДПР). В первом чтении проект был принят Госдумой в мае 2016 года.