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13:36 (мск), источник: РИА Недвижимость

Госдума приняла во II чтении проект о запрете хостелов в жилых помещениях

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о запрете использования жилых помещений как хостелов.

Источник: РИА Недвижимость

Второе чтение было запланировано на 21 февраля, но на пленарном заседании было решено отложить рассмотрение законопроекта и в тот же день провести его дополнительное обсуждение. По итогам прошедшего совещания с участием представителей правительства было принято решение рассмотреть законопроект позднее. Как пояснил тогда глава фракции ЕР Сергей Неверов, предлагалось вернуться к редакции законопроекта первого чтения, так как текст, подготовленный ко второму, вступает в противоречие с региональным законодательством и Конституцией России. Позже решение о возвращении проекта к редакции первого чтения поддержал и премьер Дмитрий Медведев.

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От хостелов жилого места не останется

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская сообщила, что законопроект готов к рассмотрению в третьем чтении и думский комитет просит поставить его в повестку заседания на среду.

Законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях был внесен на рассмотрение ГД в сентябре 2015 года депутатами Галиной Хованской («Справедливая Россия»), Еленой Николаевой («Единая Россия»), Александром Абалаковым (КПРФ) и Сергеем Катасоновым (ЛДПР). В первом чтении проект был принят Госдумой в мае 2016 года.

Проект законодательно запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения, а также предоставлять в них гостиничные услуги. Разработчики отмечают, что деятельность по оказанию гостиничных услуг может осуществляться лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его оборудованием, необходимым для оказания услуг надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для принятия на хранение денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

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