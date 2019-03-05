Кремль прокомментировал публикацию о созданной «Тройкой диалог» офшорной сети

Источник: Интерфакс

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценка достоверности публикации журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в отношении «Тройки-Диалог» находится в компетенции Росфинмониторинга и фискальных органов РФ.

Это не вопрос нашей повестки дня. У нас есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга за финансовой деятельностью различных структур, которые работают в этом секторе экономики. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

«Обладая всеми необходимыми полномочиями, соответственно финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации на предмет достоверности или недостоверности», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В расследовании Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) утверждается, что частный инвестиционный банк Рубена Варданяна и его партнеров «Тройка Диалог» создал сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года было выведено $4,8 млрд.

В статье «Прачечная Тройки», опубликованной на сайте OCCRP, сказано, что для того, чтобы скрыть происхождение денег, были совершены внутренние транзакции на сумму $8,8 млрд. Организация ссылается на данные 1,3 млн банковских проводок между 238 тыс. компаний и физлиц.

Ключевым звеном в схеме OCCRP называет уже не существующий литовский банк Ukio Bankas, в котором, согласно расследованию, было открыто несколько десятков счетов компаний-участников «прачечной».

Вардянян заявил, что «Тройка» всегда действовала в рамках действовавшего на момент совершения сделок регулирования. Что касается работы с Ukio Bankas, то, по его словам, это один из двух десятков банков по всему миру, с которыми взаимодействовала «Тройка» в те годы.

Среди транзакций, на которые обращает внимание OCCRP — переводы на сумму, как минимум, $69 млн в пользу компаний Сергея Ролдугина, народного артиста России, которого связывает давняя дружба с Владимиром Путиным. Три года назад в расследовании OCCRP на основе документов Mossack Fonseca, панамской компании, оказывающей юридические и консультационные услуги офшорам и трастам, уже упоминались «Тройка» и Ролдугин. Там утверждалось, что компании Ролдугина владели опционами на доли в холдинговой структуре — владельце крупных пакетов акций «КАМАЗа» и «АвтоВАЗа» — Avtoinvest, которой управляла «Тройка».