Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кассеты вновь захватывают рынок
Нетаньяху приехал к Путину предупредить о войне
Накинутый в последний момент шарф спас британку от смерти
Галкин показал Пугачеву на съемках передачи в честь ее 70-летия
Как выглядит внутри 16-комнатный особняк возле метро в Москве
Прочь из СССРКак сложилась судьба известных моделей из 90-х
Регину Тодоренко подозревают во второй беременности
Беременная Меган Маркл с мужем тайно посетила мюзикл в Лондоне
Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Дня рождения Буржуя»
Галкин показал Пугачеву на съемках передачи в честь ее 70-летия
«Пошел ты». Судьи все-таки добили «Спартак»
Почему плохо быть «лучшими среди здоровых». Права ли Вяльбе?
Эмбер Херд, муж Сальмы Хайек и другие на модном показе
Собчак и Богомолов были замечены на праздновании юбилея БДТ
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
В Киеве взорвали авто секретаря Совбеза Турчинова
Фоторепортажи
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
14:24 (мск), источник: Интерфакс

Кремль прокомментировал публикацию о созданной «Тройкой диалог» офшорной сети

OCCRP утверждает, что частный инвестиционный банк организовал сеть из десятков компаний, через которые было выведено $4,8 млрд.

Источник: Интерфакс

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценка достоверности публикации журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в отношении «Тройки-Диалог» находится в компетенции Росфинмониторинга и фискальных органов РФ.

Это не вопрос нашей повестки дня. У нас есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга за финансовой деятельностью различных структур, которые работают в этом секторе экономики.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

«Обладая всеми необходимыми полномочиями, соответственно финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации на предмет достоверности или недостоверности», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В расследовании Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) утверждается, что частный инвестиционный банк Рубена Варданяна и его партнеров «Тройка Диалог» создал сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года было выведено $4,8 млрд.

В статье «Прачечная Тройки», опубликованной на сайте OCCRP, сказано, что для того, чтобы скрыть происхождение денег, были совершены внутренние транзакции на сумму $8,8 млрд. Организация ссылается на данные 1,3 млн банковских проводок между 238 тыс. компаний и физлиц.

Ключевым звеном в схеме OCCRP называет уже не существующий литовский банк Ukio Bankas, в котором, согласно расследованию, было открыто несколько десятков счетов компаний-участников «прачечной».

Вардянян заявил, что «Тройка» всегда действовала в рамках действовавшего на момент совершения сделок регулирования. Что касается работы с Ukio Bankas, то, по его словам, это один из двух десятков банков по всему миру, с которыми взаимодействовала «Тройка» в те годы.

Новость
Обзор инопрессы. Офшорная вселенная «Тройки Диалог»

Среди транзакций, на которые обращает внимание OCCRP — переводы на сумму, как минимум, $69 млн в пользу компаний Сергея Ролдугина, народного артиста России, которого связывает давняя дружба с Владимиром Путиным. Три года назад в расследовании OCCRP на основе документов Mossack Fonseca, панамской компании, оказывающей юридические и консультационные услуги офшорам и трастам, уже упоминались «Тройка» и Ролдугин. Там утверждалось, что компании Ролдугина владели опционами на доли в холдинговой структуре — владельце крупных пакетов акций «КАМАЗа» и «АвтоВАЗа» — Avtoinvest, которой управляла «Тройка».

«Тройку Диалог» в 2012 году приобрел Сбербанк. «Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании “Тройки Диалог”. Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — говорится в комментарии пресс-службы Сбербанка на текст OCCRP.

Адвокат попросил завести новое дело из-за крушения Ту-154
Крымский мост взяли под охрану десантные катера
В Якутске упавший с крыши снег придавил автомобиль мэра
Норвежские лыжники ответили на обвинения России в допинге
Человек оставил в Антарктике след площадью с Ватикан
Где находится аэропорт, откуда можно выйти в три страны (фото)
Отец Децла рассказал о врожденной болезни рэпера
Спорт
«Пошел ты». Судьи все-таки добили «Спартак» И отправили Гудачека куда подальше. Цензурных слов не было
Hi-Tech
Приложение для смартфона позволяет контролировать лишний вес лучше диеты Неожиданные выводы
Авто
Nissan удивил: новые «Кашкай» и X-Trail могут стать такими Концепт IMq выполняет двойную функцию: показывает облик будущих ниссановских кроссоверов и продвигает новую силовую установку (спойлер — без бензина не обошлось)
Кино
Умер Люк Перри из «Беверли-Хиллз 90210» Актер ушел из жизни в 52 года
Недвижимость
Как выглядит квартира с видом на храм Спаса на Крови
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
Каково жить в одном из самых элитных домов Санкт-Петербурга
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Дети
Как выглядит тело женщины после родов на самом деле Женщины на снимках с гордостью демонстрируют шрамы и растяжки, оставшиеся на их телах после вынашивания и рождения детей
Леди
Зара вышла на сцену в золотом платье с одним рукавом Певица восхитила фанатов.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь