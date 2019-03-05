Кремль прокомментировал публикацию о созданной «Тройкой диалог» офшорной сети
OCCRP утверждает, что частный инвестиционный банк организовал сеть из десятков компаний, через которые было выведено $4,8 млрд.
OCCRP утверждает, что частный инвестиционный банк организовал сеть из десятков компаний, через которые было выведено $4,8 млрд.
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU.
Это не вопрос нашей повестки дня. У нас есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга за финансовой деятельностью различных структур, которые работают в этом секторе экономики.
«Обладая всеми необходимыми полномочиями, соответственно финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации на предмет достоверности или недостоверности», — подчеркнул
В расследовании Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) утверждается, что частный инвестиционный банк Рубена Варданяна и его партнеров «Тройка Диалог» создал сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года было выведено $4,8 млрд.
Ключевым звеном в схеме OCCRP называет уже не существующий литовский банк Ukio Bankas, в котором, согласно расследованию, было открыто несколько десятков счетов
Вардянян заявил, что «Тройка» всегда действовала в рамках действовавшего на момент совершения сделок регулирования. Что касается работы с Ukio Bankas, то, по его словам, это один из двух десятков банков по всему миру, с которыми взаимодействовала «Тройка» в те годы.
Среди транзакций, на которые обращает внимание OCCRP — переводы на сумму, как минимум, $69 млн в пользу компаний Сергея Ролдугина, народного артиста России, которого связывает давняя дружба с Владимиром Путиным. Три года назад в расследовании OCCRP на основе документов Mossack Fonseca, панамской компании, оказывающей юридические и консультационные услуги офшорам и трастам, уже упоминались «Тройка» и Ролдугин. Там утверждалось, что компании Ролдугина владели опционами на доли в холдинговой структуре — владельце крупных пакетов акций «КАМАЗа» и «АвтоВАЗа» — Avtoinvest, которой управляла «Тройка».
«Тройку Диалог» в 2012 году приобрел Сбербанк. «Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании “Тройки Диалог”. Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — говорится в комментарии