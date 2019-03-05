Путин потребовал от банков не «накручивать» льготную ставку по ипотеке выше 6%

Источник: Пресс-служба Президента России

Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально. Владимир Путин президент России

«Проследите, пожалуйста, — добавил глава государства. — Я обязательно переговорю еще с Центральным банком, чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении».

«Для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы, — пояснил свою позицию президент. — Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу решение».

Путин напомнил, что государство субсидирует процентную ставку по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми на ее часть, превышающую 6%.