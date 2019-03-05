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16:04 (мск), источник: ТАСС

Путин потребовал от банков не «накручивать» льготную ставку по ипотеке выше 6%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал принципиально важным обеспечить реальную 6%-ную ставку по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей. Об этом он заявил во время рабочей встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

Источник: Пресс-служба Президента России
Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально.
Владимир Путин
президент России

«Проследите, пожалуйста, — добавил глава государства. — Я обязательно переговорю еще с Центральным банком, чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении».

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«Для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы, — пояснил свою позицию президент. — Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу решение».

Путин напомнил, что государство субсидирует процентную ставку по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми на ее часть, превышающую 6%.

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