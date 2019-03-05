Raiffeisen подешевел на 10% после обвинений в приеме подозрительных транзакций

Акции Raiffeisen Bank International на Венской фондовой бирже подешевели на 10,05% к 14:25 мск на фоне сообщения фонда Hermitage о связи юридического предшественника банка — Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) — с транзакциями с «подозрительных» счетов в Danske Bank и литовской банке Ukio. На Лондонской фондовой бирже снижение составило 10,62%.

О жалобе фонда Hermitage сообщил австрийский проект журналистов-расследователей Addendum.org (на момент написания заметки был недоступен), который цитирует Bloomberg. Hermitage направил свою жалобу в подразделение австрийской прокуратуры по борьбе с экономическим преступлениями и коррупцией (WKStA). В прокуратуре получили запрос фонда, однако расследование пока не начали.

Hermitage утверждает, что изучил данные банковских проводок и обнаружил переводы на $967 млн с «подозрительных счетов» в Danske Bank и литовском банке Ukio — эти деньги были переведены более чем на тысячу счетов в 78 австрийских банках. Большая часть этой суммы ($634 млн) перевели в банк RZB, в том числе «$230 млн, похищенных в результате налоговых махинаций, с которыми была связана смерть юриста Hermitage Сергея Магницкого», утверждает фонд.

В Raiffeisen отметили, что некоторые из обвинений, которые предъявляет Hermitage, уже направлялись в прокуратуру и были признаны безосновательными.

Реакция инвесторов в данном случае аналогична той, которая была при появлении новостей о сомнительных сделках Danske Bank и Deutsch Bank, отмечает управляющий активами Da Vinci Capital Святослав Арсенов. Когда по поводу запроса Hermitage появятся какие-то подробности, реакция может быть обратной, если подозрения фонда не оправдаются. Также стоит учесть, что акции Raiffeisen Bank International обладают низкой ликвидностью, поэтому даже пара сделок могли обронить его капитализацию.

Объем торгов акциями банка вырос за неполный день 5 марта (к 14.35 мск) почти в три раза — сегодня торги проводились с 1,376 млн бумаг, а в денежном выражении объем составил €28,3 млн, говорит трейдер «Атона» Гарник Меликсетян. Средний объем торгов в день за последний год составляет около 500 000 в день, а в денежном выражении — порядка €12,8 млн. Количество акций в свободном обращении банка составляет 135,5 млн бумаг, что составляет 41,2% от всех акций банка, поэтому можно сказать, что сегодня торговалось больше 1% за неполный день, добавляет он.

Падение акций связано с негативной информацией с точки зрения антиотмывочного законодательства, которая появилась после публикации OCCRP, говорит управляющий партнёр Whitestone Capital Александр Просвиряков. По его словам, есть риск, что в случае доказательства причастности банка к сомнительным сделкам санкции для него могут составить миллиарды долларов, что будет иметь серьезные последствия для акционеров. Если будет доказана невиновность банка, то котировки отрастут, говорит Просвиряков.