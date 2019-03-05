Raiffeisen подешевел на 10% после обвинений в приеме подозрительных транзакций
Жалобу на банк подал фонд Hermitage.
Жалобу на банк подал фонд Hermitage.
Акции Raiffeisen Bank International на Венской фондовой бирже подешевели на 10,05% к 14:25 мск на фоне сообщения фонда Hermitage о связи юридического предшественника банка — Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) — с транзакциями с «подозрительных» счетов в Danske Bank и литовской банке Ukio. На Лондонской фондовой бирже снижение составило 10,62%.
О жалобе фонда Hermitage сообщил австрийский проект
Hermitage утверждает, что изучил данные банковских проводок и обнаружил переводы на $967 млн с «подозрительных счетов» в Danske Bank и литовском банке Ukio — эти деньги были переведены более чем на тысячу счетов в 78 австрийских банках. Большая часть этой суммы ($634 млн) перевели в банк RZB, в том числе «$230 млн, похищенных в результате налоговых махинаций, с которыми была связана смерть юриста Hermitage Сергея Магницкого», утверждает фонд.
Реакция инвесторов в данном случае аналогична той, которая была при появлении новостей о сомнительных сделках Danske Bank и Deutsch Bank, отмечает управляющий активами Da Vinci Capital Святослав Арсенов. Когда по поводу запроса Hermitage появятся
Объем торгов акциями банка вырос за неполный день 5 марта (к 14.35 мск) почти в три раза — сегодня торги проводились с 1,376 млн бумаг, а в денежном выражении объем составил €28,3 млн, говорит трейдер «Атона» Гарник Меликсетян. Средний объем торгов в день за последний год составляет около 500 000 в день, а в денежном выражении — порядка €12,8 млн. Количество акций в свободном обращении банка составляет 135,5 млн бумаг, что составляет 41,2% от всех акций банка, поэтому можно сказать, что сегодня торговалось больше 1% за неполный день, добавляет он.
Падение акций связано с негативной информацией с точки зрения антиотмывочного законодательства, которая появилась после публикации OCCRP, говорит управляющий партнёр Whitestone Capital Александр Просвиряков. По его словам, есть риск, что в случае доказательства причастности банка к сомнительным сделкам санкции для него могут составить миллиарды долларов, что будет иметь серьезные последствия для акционеров. Если будет доказана невиновность банка, то котировки отрастут, говорит Просвиряков.
В опубликованном 4 марта расследовании Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об «офшорной экосистеме» инвестбанка «Тройка Диалог» Raiffeisen также фигурировал. По данным