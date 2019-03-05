Самой дорогой купюре в мире обновили дизайн

Купюра считается самой дорогой по номинальной стоимости из находящихся в обороте. В отличие от других стран мира, которые постепенно отказываются от наличных денег, в Швейцарии наблюдается противоположный тренд. По данным Национального банка, 40% швейцарцев использовали купюру в CHF1000 как минимум один раз за последние два года. Особенной популярностью эти купюры пользуются в кантоне Тичино, где преобладает италоговорящее население.