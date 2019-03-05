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15:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Самой дорогой купюре в мире обновили дизайн

Новый дизайн купюры в 1 тыс. швейцарских франков представил Национальный банк Швейцарии.

Купюра считается самой дорогой по номинальной стоимости из находящихся в обороте. В отличие от других стран мира, которые постепенно отказываются от наличных денег, в Швейцарии наблюдается противоположный тренд. По данным Национального банка, 40% швейцарцев использовали купюру в CHF1000 как минимум один раз за последние два года. Особенной популярностью эти купюры пользуются в кантоне Тичино, где преобладает италоговорящее население.

Как сообщает Национальный банк, в новой версии тысячефранковой купюры было решено отказаться от портретов великих людей (нынешнюю купюру украшает портрет Якоба Буркхарда, историка и культуролога) в пользу одного из мотивов, которые входят в концепцию «Многосторонняя Швейцария», которая стоит за всей серией новых денежных знаков. В случае с банкнотой в 1 тыс. франков этот мотив — коммуникации.

Новая банкнота будет введена в обращение 13 марта.

Николай Зубов

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