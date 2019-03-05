Рейтинг самых богатых россиян по версии Forbes возглавил Леонид Михельсон

Источник: Пресс-служба Президента России

Бизнесмен Леонид Михельсон, которому принадлежат крупные пакеты «Новатэка» и «Сибура», вернулся на первое место в списке самых богатых россиян. Его состояние увеличилось до $24 млрд с $18 млрд в 2018 году. Рейтинг богатейших людей мира — тех, чье состояние превышает $1 млрд, сегодня опубликовал Forbes.

Новость Названо имя богатейшего человека в истории Земли

Рост состояния миллиардера обусловлен ростом стоимости акций «Новатэка». Михельсону принадлежит 24,76% газовой компании. За год капитализация «Новатэка» выросла более чем на 50%. По данным на 9 февраля 2018 года — дату, на которую была зафиксирована стоимость публичных компаний для подсчетов в список Forbes, одна акция «Новатэка» на Московской бирже стоила 714,4 рубля, а 8 февраля 2019 года — 1 127,6 рубля. Состояние Геннадия Тимченко, партнера Михельсона по «Новатэку» и «Сибуру», также значительно выросло — с $16 млрд в 2018 году до $20,1 млрд в 2019-ом.

Бизнес «Новатэка» растет, несмотря на санкции, которые США в 2014 году ввели против Тимченко и самой компании. Выручка «Новатэка» по МСФО в 2018 году составила 825,8 млрд рублей, по сравнению с 2017 годом она выросла на 42,2% (с 579,8 млрд рублей). В конце 2017 года «Новатэк» запустил завод по сжижению газа «Ямал СПГ» (проект стоимостью $27 млрд и мощностью 17,4 млн тонн в год) и начал поставлять свою продукцию на экспорт. Ресурсной базой завода стало Южно-Тамбейское месторождение с запасами 1,41 трлн куб. м газа.

На этом компания не собирается останавливаться и уже готовит новый проект — «Арктик СПГ-2» на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове с запасами почти 2 трлн куб. м газа. 10% в «Арктик СПГ-2» купил Total. А в акватории Обской губы «Новатэк» недавно открыл еще одно месторождение — Северо-Обское с запасами не менее 320 млрд куб. м, которое может стать базой для других заводов.

Новость Олег Дерипаска передал часть бизнеса своим несовершеннолетним детям

Михельсон впервые стал самым богатым россиянином по версии Forbes в 2016 году с оценкой состояния $14,4 млрд и сохранил этот статус в 2017 году — его состояние выросло на $4 млрд. Но в 2018 году, по оценке Forbes, его состояние сократилось на $400 млн, и бизнесмен занял третью строчку списка, пропустив вперед металлургов Владимира Лисина и Алексея Мордашова.

$24 млрд для Михельсона — далеко не предел. К IPO готовится «Сибур», крупнейшая нефтехимическая компания России, совладельцем которой является бизнесмен. Нижняя граница оценки капитализации «Сибура», на которую ориентируются организаторы размещения, составляет $20−26 млрд. Совсем недавно, в 2015—2016 годах, когда в «Сибур» вкладывались китайские инвесторы, компанию оценивали значительно дешевле — $13,38 млрд. Эксперты, которых опрашивал Forbes, полагают, что новые цифры близки к реальности. Размещение может состояться уже в этом году, и при удачном стечении обстоятельств состояние Михельсона вполне может приблизиться к $30 млрд.

Всего в рейтинге богатейших людей мира, который опубликовал во вторник американский журнал Forbes, 98 россиян (106 долларовых миллиардеров было в России годом ранее).

Впервые с 2011 года в списке есть российские бизнесмены, чье состояние превышает $20 млрд. В этом году эту высоту смогли взять сразу пять выходцев из России. Кроме Михельсона, это Владимир Лисин ($21,3 млрд), Вагит Алекперов ($20,7 млрд), Алексей Мордашов ($20,5 млрд), Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

Ирина Мокроусова