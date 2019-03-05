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15:50 (мск), источник: Forbes

Рейтинг самых богатых россиян по версии Forbes возглавил Леонид Михельсон

Состояние богатейшего россиянина впервые с 2011 года превысило $20 млрд.

Источник: Пресс-служба Президента России

Бизнесмен Леонид Михельсон, которому принадлежат крупные пакеты «Новатэка» и «Сибура», вернулся на первое место в списке самых богатых россиян. Его состояние увеличилось до $24 млрд с $18 млрд в 2018 году. Рейтинг богатейших людей мира — тех, чье состояние превышает $1 млрд, сегодня опубликовал Forbes.

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Рост состояния миллиардера обусловлен ростом стоимости акций «Новатэка». Михельсону принадлежит 24,76% газовой компании. За год капитализация «Новатэка» выросла более чем на 50%. По данным на 9 февраля 2018 года — дату, на которую была зафиксирована стоимость публичных компаний для подсчетов в список Forbes, одна акция «Новатэка» на Московской бирже стоила 714,4 рубля, а 8 февраля 2019 года — 1 127,6 рубля. Состояние Геннадия Тимченко, партнера Михельсона по «Новатэку» и «Сибуру», также значительно выросло — с $16 млрд в 2018 году до $20,1 млрд в 2019-ом.

Бизнес «Новатэка» растет, несмотря на санкции, которые США в 2014 году ввели против Тимченко и самой компании. Выручка «Новатэка» по МСФО в 2018 году составила 825,8 млрд рублей, по сравнению с 2017 годом она выросла на 42,2% (с 579,8 млрд рублей). В конце 2017 года «Новатэк» запустил завод по сжижению газа «Ямал СПГ» (проект стоимостью $27 млрд и мощностью 17,4 млн тонн в год) и начал поставлять свою продукцию на экспорт. Ресурсной базой завода стало Южно-Тамбейское месторождение с запасами 1,41 трлн куб. м газа.

На этом компания не собирается останавливаться и уже готовит новый проект — «Арктик СПГ-2» на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове с запасами почти 2 трлн куб. м газа. 10% в «Арктик СПГ-2» купил Total. А в акватории Обской губы «Новатэк» недавно открыл еще одно месторождение — Северо-Обское с запасами не менее 320 млрд куб. м, которое может стать базой для других заводов.

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Михельсон впервые стал самым богатым россиянином по версии Forbes в 2016 году с оценкой состояния $14,4 млрд и сохранил этот статус в 2017 году — его состояние выросло на $4 млрд. Но в 2018 году, по оценке Forbes, его состояние сократилось на $400 млн, и бизнесмен занял третью строчку списка, пропустив вперед металлургов Владимира Лисина и Алексея Мордашова.

$24 млрд для Михельсона — далеко не предел. К IPO готовится «Сибур», крупнейшая нефтехимическая компания России, совладельцем которой является бизнесмен. Нижняя граница оценки капитализации «Сибура», на которую ориентируются организаторы размещения, составляет $20−26 млрд. Совсем недавно, в 2015—2016 годах, когда в «Сибур» вкладывались китайские инвесторы, компанию оценивали значительно дешевле — $13,38 млрд. Эксперты, которых опрашивал Forbes, полагают, что новые цифры близки к реальности. Размещение может состояться уже в этом году, и при удачном стечении обстоятельств состояние Михельсона вполне может приблизиться к $30 млрд.

Всего в рейтинге богатейших людей мира, который опубликовал во вторник американский журнал Forbes, 98 россиян (106 долларовых миллиардеров было в России годом ранее).

Впервые с 2011 года в списке есть российские бизнесмены, чье состояние превышает $20 млрд. В этом году эту высоту смогли взять сразу пять выходцев из России. Кроме Михельсона, это Владимир Лисин ($21,3 млрд), Вагит Алекперов ($20,7 млрд), Алексей Мордашов ($20,5 млрд), Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

Ирина Мокроусова

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