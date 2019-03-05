Правительство выставит на торги участки на морском шельфе
Это произойдет, если на них одновременно будут претендовать «Роснефть» и «Газпром».
Это произойдет, если на них одновременно будут претендовать «Роснефть» и «Газпром».
На аукцион месторождения будет выставлять Роснедра, но только в том случае, если «Роснефть» и «Газпром» даже после согласительного совещания не смогут договориться по границам участка и будут претендовать на одну и ту же лицензию. В таком аукционе, согласно действующему закону «О недрах», смогут принять участие только «Газпром» и «Роснефть». «Дабы “Газпром” и “Роснефть” не ломали копья, а вместо этого померились кошельками», — говорил еще в августе 2016 г. бывший министр природных ресурсов Сергей Донской в интервью «Ведомостям».
Вопрос о проведении аукционов на спорные участки возник, когда в 2013 г. «Газпром» и «Роснефть» подали одну заявку на
В 2015. они заинтересовались лицензией на Мурманское месторождение на шельфе Баренцева моря (запасы по С1 + С2 — 121 млрд куб. м). Роснедра решили никому его не отдавать до принятия закона, предусматривающего проведение аукциона на спорные участки. Одновременно правительство ввело временный мораторий на предоставление недропользователям новых участков на шельфе.
«Прогресс с освоением аркического шельфа идет очень медленно — это прежде всего связано с санкциями и падением цен на нефть», говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Ясно, что в ближайшие время месторождения, уже распределенные между «Роснефтью» и «Газпромом», в большинстве своем так и останутся перспективными активами — на их освоение не хватает ресурсов.
Отчасти решить проблему мог бы допуск частных компаний на шельф, считает Маринченко. Это позволило бы внести элемент хоть
«Лукойл» уже несколько лет просит допустить его к разработке шельфа. Но все попытки были безрезультатны. Впрочем, 4 марта
«Частные компании, такие как “Лукойл” или Сургутнефтегаз, имеют низкую долговую нагрузку и в ближайшее время могут столкнутся с недостатком новых проектов — допуск на арктический шельф на разумных условиях, возможно, мог бы их заинтересовать», — считает Маринченко.