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16:41 (мск), источник: Ведомости

Правительство выставит на торги участки на морском шельфе

Это произойдет, если на них одновременно будут претендовать «Роснефть» и «Газпром».

Источник: AP 2019

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце февраля подписал постановление, по которому разрешил разыгрывать на аукционе между «Газпромом» и «Роснефтью» шельфовые месторождения нефти и газа.

Сейчас новые шельфовые участки для разведочных работ или добычи нефти и газа могут получить только госкомпании, более 50% акций которых принадлежит государству. Под такое определение подпадают только две компании — «Роснефть» и «Газпром».

На аукцион месторождения будет выставлять Роснедра, но только в том случае, если «Роснефть» и «Газпром» даже после согласительного совещания не смогут договориться по границам участка и будут претендовать на одну и ту же лицензию. В таком аукционе, согласно действующему закону «О недрах», смогут принять участие только «Газпром» и «Роснефть». «Дабы “Газпром” и “Роснефть” не ломали копья, а вместо этого померились кошельками», — говорил еще в августе 2016 г. бывший министр природных ресурсов Сергей Донской в интервью «Ведомостям».

Вопрос о проведении аукционов на спорные участки возник, когда в 2013 г. «Газпром» и «Роснефть» подали одну заявку на Северо-Врангелевский участок в Восточно-Сибирском и Чукотском морях. В итоге компании договорились разделить участок пополам.

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В 2015. они заинтересовались лицензией на Мурманское месторождение на шельфе Баренцева моря (запасы по С1 + С2 — 121 млрд куб. м). Роснедра решили никому его не отдавать до принятия закона, предусматривающего проведение аукциона на спорные участки. Одновременно правительство ввело временный мораторий на предоставление недропользователям новых участков на шельфе.

«Прогресс с освоением аркического шельфа идет очень медленно — это прежде всего связано с санкциями и падением цен на нефть», говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Ясно, что в ближайшие время месторождения, уже распределенные между «Роснефтью» и «Газпромом», в большинстве своем так и останутся перспективными активами — на их освоение не хватает ресурсов.

Отчасти решить проблему мог бы допуск частных компаний на шельф, считает Маринченко. Это позволило бы внести элемент хоть какой-то конкуренции в процесс распределения недр, а также увеличению ресурсов, направленных на геологоразведку и разработку арктического шельфа.

«Лукойл» уже несколько лет просит допустить его к разработке шельфа. Но все попытки были безрезультатны. Впрочем, 4 марта вице-премьер Юрий Трутнев заявил «Интерфаксу», что стоило бы отменить монополию госкомпаний на доступ к шельфу.

«Частные компании, такие как “Лукойл” или Сургутнефтегаз, имеют низкую долговую нагрузку и в ближайшее время могут столкнутся с недостатком новых проектов — допуск на арктический шельф на разумных условиях, возможно, мог бы их заинтересовать», — считает Маринченко.

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