Состояние Дерипаски сократилась за год почти в два раза

За год состояние Дерипаски сократилось почти в два раза — в прошлогоднем рейтинге оно оценивалось в $6,7 млрд. Российский миллиардер стал беднее из-за введенных в отношении него и его компаний санкций США в апреле 2018 г.

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В конце января 2019 г. минфин США снял санкции с основных активов Дерипаски — энерго-металлургической группы En+ и принадлежащих ей второго по величине в мире производителя алюминия UC Rusal и владельца крупных сибирских ГЭС «Евросибэнерго». Однако условием этого решения стал отказ бизнесмена от контроля над компаниями. Сам Дерипаска остался в санкционном списке, но сохранил за собой значительную долю в En+ в размере 44,95% (ранее он владел около 70%).

Агентство Bloomberg в марте оценило состояние Дерипаски в $3,93 млрд. Согласно расчетам агентства, с начала 2019 г. оно увеличилось на $1,07 млрд (за 2018 г. сократилось на $5,8 млрд), чему способствовал рост капитализации En+ и UC Rusal в связи со снятием санкций. Однако хотя рыночная стоимость компаний частично восстановилась после обвала в апреле 2018 г., она до сих пор не вернулась к уровню на момент до включения в черный список.

По версии Forbes, Дерипаска был богатейшим бизнесменом России и восьмым в списке самых состоятельных людей планеты в 2008 г. Тогда его состояние оценивалось в $28 млрд. Сейчас Дерипаска 30-й в списке богатейших людей России. Он и Виктор Вексельберг, также попавший под санкции США, стали лидерами падения в текущем рейтинге. Состояние Вексельберга сократилось за год на $2,9 млрд до $11,5 млрд.