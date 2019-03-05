В России 15 регионов не перешли к новой схеме по работе с мусором

Источник: AP 2019

«Сегодняшнее выступление я хочу начать с обзора тех регионов, которые до настоящего момента не перешли к новой системе работы с твердыми коммунальными отходами. Всего таких 15», — заявил заместитель главы Минприроды России Владимир Логинов (цитата по «РИА Новости»).

Среди регионов — Амурская, Архангельская, Владимирская, Рязанская, Еврейская, Курганская, Ленинградская и Омская области, Забайкальский, Пермский, Хабаровский края, Ненецкий округ, Бурятия, Москва и Санкт-Петербург.

«Из них только четыре субъекта до настоящего момента нам не представили свои планы, дорожные карты по вхождению в реформу. Это Амурская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Хабаровский край», — добавил заместитель министра.

С 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.