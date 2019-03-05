В России 15 регионов не перешли к новой схеме по работе с мусором
С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
«Сегодняшнее выступление я хочу начать с обзора тех регионов, которые до настоящего момента не перешли к новой системе работы с твердыми коммунальными отходами. Всего таких 15», — заявил заместитель главы Минприроды России Владимир Логинов (цитата по «РИА Новости»).
«Из них только четыре субъекта до настоящего момента нам не представили свои планы, дорожные карты по вхождению в реформу. Это Амурская область,
С 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.
Координирует реформу «Российский экологический оператор», главой которого назначен бывший зампред правительства Подмосковья Денис Буцаев. По подсчетам специалистов, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.