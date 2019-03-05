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18:13 (мск), источник: Inc.Russia

Ника, София, Маша. Какими именами предприниматели чаще всего называют свои компании

Inc. изучил названия 92 тыс. юридических лиц в России и выяснил, какие женские имена чаще всего используют в нейминге бизнеса. Самыми популярными стали Ника, Веста и Фортуна.

Источник: AP 2019

В честь 8 марта Inc. проанализировал названия компаний российских предпринимателей, зарегистрированных в Москве в 2018 году. Как оказалось, только 1137 из 92 тыс. компаний носят женские имена. Три четверти названий взяты из мифологии. Рейтинг остальных 10 женских имен, которыми названо хотя бы 10 компаний, возглавляют Жасмин, София и Надежда, а замыкают Багира, Вера, Наталия и Анна.

12 самых популярных в малом и среднем бизнесе женских имен принадлежат представительницам античной мифологии: 5 древнегреческим и 6 древнеримским богиням, а также 1 греческой нимфе.

Возглавляют чарт Ника, Веста и Фортуна, в честь каждой из которых за прошлый год в Москве названо больше 100 компаний.

Кроме этого, Inc. выяснил, насколько предпринимателей вдохновляют женские имена, которые чаще других дают детям в последние годы. Так София и Мария входят в ТОП-3, а третье место снизу занимает Александра.

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