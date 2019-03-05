Ника, София, Маша. Какими именами предприниматели чаще всего называют свои компании

Источник: AP 2019

В честь 8 марта Inc. проанализировал названия компаний российских предпринимателей, зарегистрированных в Москве в 2018 году. Как оказалось, только 1137 из 92 тыс. компаний носят женские имена. Три четверти названий взяты из мифологии. Рейтинг остальных 10 женских имен, которыми названо хотя бы 10 компаний, возглавляют Жасмин, София и Надежда, а замыкают Багира, Вера, Наталия и Анна.

12 самых популярных в малом и среднем бизнесе женских имен принадлежат представительницам античной мифологии: 5 древнегреческим и 6 древнеримским богиням, а также 1 греческой нимфе.

Возглавляют чарт Ника, Веста и Фортуна, в честь каждой из которых за прошлый год в Москве названо больше 100 компаний.