В Росстате раскрыли сумму накоплений россиян

Источник: Известия

Отмечается, что за 2018 год накопить удалось на 9,4% больше, чем годом ранее. Неизменным осталось то, что граждане по-прежнему больше доверяют свои деньги банкам — на депозитах числится 22,3 трлн рублей. Остальное хранится в наличных и ценных бумагах.

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Аналитики считают, что в текущем году объем накоплений будет еще больше — этому поспособствуют увеличивающиеся ставки по вкладам, а также рост инфляции, которая делает невыгодными крупные покупки.

При этом хранить деньги эксперты рекомендуют на депозитах от года и желательно в валюте. К примеру, доллар за прошлый год подорожал на 13%, что более чем вдвое превысило доходность любого рублевого вклада.