Между Астаной и Ташкентом запускают автобусное сообщение

Протяженность маршрута составит 1646 километров, время в пути 27 часов 30 минут. На первых порах по маршруту ежедневно будут ходить по одному автобусу. Со временем количество рейсов увеличится до четырех в день. С Астаны автобусы будут выходить в путь в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, а с Ташкента в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Автобусы будут проходить через Караганду и будут брать пассажиров. Стоимость проезда в одну сторону из Ташкента составляет 320 тысяч сумов (37,17 долларов). До Караганды стоимость проезда составит 260 тысяч сумов (30,97 долларов).
С узбекской стороны маршрут будет обслуживать ООО Uzautotrans Service, а с казахстанской — компания KazAvtoTrans. С Казахстана по маршруту будут ездить автобусы VANHOOL, а с узбекской стороны автобусы YUTONG.
В настоящее время между двумя странами уже курсируют междугородные автобусы по направлениям «Ташкент-Шымкент», «Ташкент-Алматы», «Ташкент-Кизылорда», «Ташкент-Туркестан», «Нукус-Ушкунур», «Чирчиқ-Ушкунур». Новый рейс станет седьмым по счету автобусным маршрутом.