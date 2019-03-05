Между Астаной и Ташкентом запускают автобусное сообщение

Протяженность маршрута составит 1646 километров, время в пути 27 часов 30 минут. На первых порах по маршруту ежедневно будут ходить по одному автобусу. Со временем количество рейсов увеличится до четырех в день. С Астаны автобусы будут выходить в путь в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, а с Ташкента в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Автобусы будут проходить через Караганду и будут брать пассажиров. Стоимость проезда в одну сторону из Ташкента составляет 320 тысяч сумов (37,17 долларов). До Караганды стоимость проезда составит 260 тысяч сумов (30,97 долларов).