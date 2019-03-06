Региональным операторам могут установить норму по переработке мусора
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/ — Данная мера позволит снизить объем отходов, которые вывозят на полигоны.
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/ — Данная мера позволит снизить объем отходов, которые вывозят на полигоны.
Правительство РФ прорабатывает возможность установить для региональных операторов по вывозу мусора норму его переработки. Это следует из поручений по итогам совещания о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) у Дмитрия Медведева 19 февраля.
«Минприроды России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России и ФАС России до 18 апреля 2019 года представить в Правительство Российской Федерации предложения по установлению для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами показателя (норматива), направленного на уменьшение объема захоронения отходов путем увеличения доли их переработки», — говорится в документе.
Постепенное снижение доли вывозимых на полигоны отходов — один из основополагающих принципов реформы обращения с ТКО, которая стартовала в России с 1 января 2019 года. Ее целевые показатели заложены в национальную программу «Экология»: к 2024 году доля обрабатываемых отходов в России должна вырасти с 12% до 60%, а перерабатываемых — с 7% до 36%. О необходимости довести обработку до 60% также говорил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию 20 февраля.
Однако, по данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), как минимум 34 региона РФ из 85 не заложили целевые показатели реформы мусорной отрасли в свои региональные программы обращения с отходами. ОНФ проанализировал документы 72 субъектов РФ. Всего, согласно материалам Минприроды РФ, в реформу вошли 70 регионов, еще шесть должны включиться по итогам I квартала 2019 года, остальные семь — до 1 января 2020 года.
Также по итогам совещания у Медведева 19 февраля Минфину России, Минэкономразвития России и ФАС России было поручено представить до 1 апреля 2019 года в правительство предложения по распространению на региональных операторов положений 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».