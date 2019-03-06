Карлос Гон освобожден из Токийской тюрьмы под залог в $9 млн
ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/ — Обвиняемый в финансовых махинациях бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi обязан теперь до суда находиться в своей токийской квартире.
ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/ — Обвиняемый в финансовых махинациях бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi обязан теперь до суда находиться в своей токийской квартире.
Бывший глава
Обвиняемый в финансовых махинациях Карлос Гон обязан теперь до суда находиться в своей токийской квартире, у входа в которую установлена видеокамера наблюдения. Ему запрещено выезжать за границу, пользоваться смартфоном и общаться с людьми, имеющими отношение к концерну Nissan. Компьютер он может использовать только в офисе своего адвоката в рабочее время по будним дням.
Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь идет о том, что Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения на сумму в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2018 год. По данным следствия, он также переложил на эту корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.
Келли, которого обвиняют в соучастии в этих махинациях, был отпущен под залог в конце 2018 года, однако Гону в этом было ранее дважды отказано. Накануне в специальном письменном заявлении он вновь заявил о своей полной невиновности.
Западная пресса и организации защитников прав человека неоднократно выражали возмущение в связи с длительным предварительным заключением Карлоса Гона, который в соответствии с японскими правилами подвергался допросам без присутствия адвоката.
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