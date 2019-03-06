Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скабеева в дорогой обуви возмутила россиян
Мировой рынок сжиженного газа: проснувшийся гигант
Если ребенок родился в марте: 9 удивительных фактов
Миддлтон и Маркл блистали на приеме в честь принца Чарльза
Как выглядит обычная квартира недалеко от Московского Кремля
Трамп: я нравлюсь Ким Чен Ыну, он нравится мне Так президент США Дональд Трамп охарактеризовал лидера КНДР Ким Чен Ына
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Предсказана скорая катастрофа в США
Продал на органы: Верку Сердючку обвинили в похищении ребенка
"Драка" Кейт Миддлтон и Меган Маркл на видео
Королевский провал: «Аякс» обезглавил «Реал»
«Тоттенхэм» обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Пенелопа Крус представила последнюю коллекцию Лагерфельда
Миддлтон и Маркл блистали на приеме в честь принца Чарльза
Собчак спросила у Рудковской, что она будет делать с сыном-геем
Не смертельно: мужчина терпел боль в животе и умер
Порошенко поспорил с военными по поводу своего пьянства
В Москве погиб сын известного политолога Рогова
Фоторепортажи
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
11:11 (мск), источник: ТАСС

Карлос Гон освобожден из Токийской тюрьмы под залог в $9 млн

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/ — Обвиняемый в финансовых махинациях бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi обязан теперь до суда находиться в своей токийской квартире.

Источник: AP 2019

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон освобожден в среду — на 108-й день заключения — из Токийской окружной тюрьмы под залог в 1 млрд иен (около $9 млн). Об этом сообщили в Токийском окружном суде.

Обвиняемый в финансовых махинациях Карлос Гон обязан теперь до суда находиться в своей токийской квартире, у входа в которую установлена видеокамера наблюдения. Ему запрещено выезжать за границу, пользоваться смартфоном и общаться с людьми, имеющими отношение к концерну Nissan. Компьютер он может использовать только в офисе своего адвоката в рабочее время по будним дням.

В то же время Карлос Гон может по отдельным разрешениям суда посещать заседания совета директоров Nissan, членом которого он остается. Ожидается, что с этой должности он будет смещен в апреле.
Новость
Гон возместит Renault расходы на организацию своей свадьбы

Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь идет о том, что Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения на сумму в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2018 год. По данным следствия, он также переложил на эту корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.

Келли, которого обвиняют в соучастии в этих махинациях, был отпущен под залог в конце 2018 года, однако Гону в этом было ранее дважды отказано. Накануне в специальном письменном заявлении он вновь заявил о своей полной невиновности.

Западная пресса и организации защитников прав человека неоднократно выражали возмущение в связи с длительным предварительным заключением Карлоса Гона, который в соответствии с японскими правилами подвергался допросам без присутствия адвоката.

Читайте также: Женщины, изменившие автомобильный мир

 Если бы все подтвердилось, погибли бы 85 млн россиян и американцев
Ефим Шифрин прокомментировал очередной скандал с Серебряковым
Украина готовит план на случай провала переговоров по газу
Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах
Дешевый виски из супермаркета признан лучшим
Дочь экс-президента Узбекистана Каримову перевели в колонию
Ученые рассказали, что перед смертью люди видят одни и те же сны
Одесса-папа: над чем смеется Михаил Жванецкий
Аршавина признали лучшим российским футболистом в истории ЛЧ
Спорт
Королевский провал: «Аякс» обезглавил «Реал» Амстердамцы вышли в четвертьфинал, разгромив в Мадриде действующего победителя Лиги чемпионов
Hi-Tech
Microsoft готовит новый браузер (фото) Компания уже проводит тестирование новой версии Edge на основе Chromium.
Авто
Mazda создала новый глобальный кроссовер Компактный автомобиль займет в модельном ряду марки место между кроссовером CX-3 и более крупным CX-5
Кино
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе» Певица рассказала об участии Микеллы в популярном проекте
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Коты, которые идеально вписались в интерьер
Дети
Беременная Саша Савельева изменилась до неузнаваемости Подписчики считают, что у певицы родится девочка, раз она так изменилась внешне (фото)
Леди
В моду вошли необъятные сапоги: как это носить (фото) Они вернулись — те самые необъятные сапоги с прошлого года перекочевали в новый сезон, причем на этот раз у нескольких дизайнеров сразу
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь