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13:48 (мск), источник: RNS

Орешкин сообщил о снижении прогноза по курсу рубля в 2019 году

Минэкономразвития снизило прогноз по курсу рубля по отношению к доллару в 2019 году до 66 рублей за доллар, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления в Госдуме.

ЦБ: $ 65.8430   +0.04 € 74.4158   -0.09 ММВБ: $ 65.8550   +0.10 € 74.4250   +0.09
Источник: РИА "Новости"

«Оценку курса мы делаем чуть-чуть слабее относительно предыдущего прогноза. Ожидаем доллар на уровне 66 рублей в среднем за год», — сказал он.

Орешкин отметил, что изменение прогноза связано с «изменениями в паре евро-доллар», а не с внутренними факторами.

В ноябре Минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития России на период до 2036 года, которым предполагалось, что в 2019 году курс составит 63,9 рубля за доллар.

В конце января Орешкин говорил, что не видит причин экстренно пересматривать прогноз по курсу рубля на фоне решения ЦБ возобновить отложенные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Орешкин отмечал, что на тот момент не было причин экстренно пересматривать прогноз ни по курсу, ни по инфляции, ни по динамике ВВП.

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