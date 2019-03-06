Орешкин сообщил о снижении прогноза по курсу рубля в 2019 году

Источник: РИА "Новости"

«Оценку курса мы делаем чуть-чуть слабее относительно предыдущего прогноза. Ожидаем доллар на уровне 66 рублей в среднем за год», — сказал он.

Орешкин отметил, что изменение прогноза связано с «изменениями в паре евро-доллар», а не с внутренними факторами.

В ноябре Минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития России на период до 2036 года, которым предполагалось, что в 2019 году курс составит 63,9 рубля за доллар.