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13:17 (мск), источник: BFM.ru

Поставщики белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье обратились к Путину

Они указали, что вели добычу животных по заказу иностранных компаний. Срыв контрактов принесет казне многомиллионные убытки.

Источник: РИА "Новости"

Представители двух компаний, которые занимались незаконным выловом косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье, написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они указали, что вели добычу животных по заказу иностранных компаний.

«Контракты на поставку животных за рубеж предоставлялись в государственные органы на стадии утверждения планов работ. По контрактам уже получены денежные средства, животных с нетерпением ожидают в океанариумах, где для них созданы еще более комфортные условия», — говорится в письме директора компании «Афалина» Алексея Решетова, сообщает «Интерфакс».

Директор еще одной компании «Океанариум ДВ» Александр Бронников написал главе государства, что «принятие решения о передаче животных государству для последующего выпуска может нанести ущерб российской казне в сотни миллионов долларов США». По его словам, «существует реальная угроза предъявления исков со стороны собственников иностранных океанариумов».

В письмах обеих компаний утверждается, что косатки и белухи были выловлены без нарушений закона. На самом деле, вылов для последующей продажи в России запрещен, говорит председатель совета РОО «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын:

— Отловщики заявляют, что невыполнение контрактов может нанести казне России ущерб в сотни миллионов долларов.

Это полное вранье. Каким образом это нанесет ущерб казне? Контракт между российским правительством и китайскими партнерами? Нет, конечно. Он между коммерческими компаниями.
Дмитрий Лисицын

— Получается, контракты заключались теневым путем, ведь вылов запрещен. Почему тогда компании официально признались в этом?

— Это немного сложная ситуация. Есть 22-я статья ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», подразумевающая, что водные ресурсы для учебных и культурно-просветительских целей предоставляются на определенных условиях. Условия: использование биоресурсов, включая морских млекопитающих, теми, кто их выловил. Их предоставляют для культурно-просветительских целей, а не для продажи.

Любая передача третьим лицам за деньги — коммерческая деятельность, а не культура и просвещение. Хочешь культурно просвещать население? Тебе дают биоресурсы, но не продавай их никому, тем более для культурного просвещения китайских детей и граждан.
Дмитрий Лисицын

С апреля 2018 года это имеет правовую базу, запрет четко прописан. Из-за нечеткости формулировок, позволяющих двоякое толкование, чиновники выдавали разрешение на вывоз за рубеж морских млекопитающих, включая тюленей и моржей.

В обращении одного из поставщиков отмечается, что в случае исполнения контракта компания «Океанариум ДВ» способна увеличить внешнеторговый баланс страны на 15 млн долларов и принести до 200 млн рублей налоговых платежей в бюджет.

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О каких суммах в контрактах может идти речь? Об этом рассуждает научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Александр Агафонов:

— На мировом рынке косатка стоит несколько миллионов долларов, белуха — около миллиона, несколько сотен тысяч. Так что тут речь шла о каких-то десятках миллионах долларов, люди готовы пойти на любые нарушения.

— Директор Дальневосточного океанариума отмечает, что передача животных государству нанесет ущерб казне. О каких суммах может идти речь?

— А какие неустойки? Это же не государство ловило, а частная компания. Дельфинарий и еще одна фирма пусть и несут эти неустойки. Причем здесь государство?

Ранее Владимир Путин давал поручение Минприроды и Минсельхозу России решить проблему «китовой тюрьмы» в Приморье до 1 марта. Поручение не было выполнено в срок.

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