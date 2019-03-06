Поставщики белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье обратились к Путину
Они указали, что вели добычу животных по заказу иностранных компаний. Срыв контрактов принесет казне многомиллионные убытки.
Они указали, что вели добычу животных по заказу иностранных компаний. Срыв контрактов принесет казне многомиллионные убытки.
Представители двух компаний, которые занимались незаконным выловом косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье, написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они указали, что вели добычу животных по заказу иностранных компаний.
«Контракты на поставку животных за рубеж предоставлялись в государственные органы на стадии утверждения планов работ. По контрактам уже получены денежные средства, животных с нетерпением ожидают в океанариумах, где для них созданы еще более комфортные условия», — говорится в письме директора компании «Афалина» Алексея Решетова, сообщает «Интерфакс».
Директор еще одной компании «Океанариум ДВ» Александр Бронников написал главе государства, что «принятие решения о передаче животных государству для последующего выпуска может нанести ущерб российской казне в сотни миллионов долларов США». По его словам, «существует реальная угроза предъявления исков со стороны собственников иностранных океанариумов».
В письмах обеих компаний утверждается, что косатки и белухи были выловлены без нарушений закона. На самом деле, вылов для последующей продажи в России запрещен, говорит председатель совета РОО «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын:
— Отловщики заявляют, что невыполнение контрактов может нанести казне России ущерб в сотни миллионов долларов.
Это полное вранье. Каким образом это нанесет ущерб казне? Контракт между российским правительством и китайскими партнерами? Нет, конечно. Он между коммерческими компаниями.
— Получается, контракты заключались теневым путем, ведь вылов запрещен. Почему тогда компании официально признались в этом?
— Это немного сложная ситуация. Есть 22-я статья ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», подразумевающая, что водные ресурсы для учебных и
Любая передача третьим лицам за деньги — коммерческая деятельность, а не культура и просвещение. Хочешь культурно просвещать население? Тебе дают биоресурсы, но не продавай их никому, тем более для культурного просвещения китайских детей и граждан.
С апреля 2018 года это имеет правовую базу, запрет четко прописан.
В обращении одного из поставщиков отмечается, что в случае исполнения контракта компания «Океанариум ДВ» способна увеличить внешнеторговый баланс страны на 15 млн долларов и принести до 200 млн рублей налоговых платежей в бюджет.
О каких суммах в контрактах может идти речь? Об этом рассуждает научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Александр Агафонов:
— На мировом рынке косатка стоит несколько миллионов долларов, белуха — около миллиона, несколько сотен тысяч. Так что тут речь шла о
— Директор Дальневосточного океанариума отмечает, что передача животных государству нанесет ущерб казне. О каких суммах может идти речь?
— А какие неустойки? Это же не государство ловило, а частная компания. Дельфинарий и еще одна фирма пусть и несут эти неустойки. Причем здесь государство?
Ранее Владимир Путин давал поручение Минприроды и Минсельхозу России решить проблему «китовой тюрьмы» в Приморье до 1 марта. Поручение не было выполнено в срок.