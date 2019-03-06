Новые санкции США ударят по газовой отрасли России

Источник: НОВАТЭК

Хотя напрямую газ упоминается в документе лишь применительно к СПГ-проектам, которые Россия реализует за рубежом, законопроект угрожает и отечественным проектам российских газовых компаний. Дело в том, что используемый в документе термин crude oil в понимании США включает в себя не только нефть, но и газовый конденсат.

Отмечается, что из-за этой неточности — умышленной или случайной — СПГ-проекты «Новатэка» оказались под угрозой. Также может пострадать и «Газпром».

Как именно следует толковать упомянутый термин, авторы законопроекта не разъяснили. «Широта и неопределенность терминов могут быть гораздо более эффективными с точки зрения достижения целей законопроекта», — считает юрист нефтегазового американского агентства K&L Gates Джеффри Оренштайн.

О новой волне антироссийских санкций стало известно в середине февраля. Соответствующий законопроект пока не принят.