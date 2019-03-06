Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Момо продолжает «кошмарить» пользователей
Подростки пустили пулю в лоб женщине-охраннику в Петербурге
Виктория Лопырева показала нежное фото с сыном
Почему малыш выпал с балкона пятого этажа и погиб в Москве
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
Прочь из СССРКак сложилась судьба известных моделей из 90-х
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Предсказана скорая катастрофа в США
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе»
Умер Люк Перри из «Беверли-Хиллз 90210»
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг
Выигравшего золото россиянина дисквалифицировали на Универсиаде
Новый тренд: сапоги-штанины
Антивозрастные процедуры и меню 45-летней Юлии Высоцкой
Собчак спросила у Рудковской, что она будет делать с сыном-геем
Не смертельно: мужчина терпел боль в животе и умер
Мужчина открыл огонь из автомата Калашникова с балкона в Москве
Порошенко поспорил с военными о своем пьянстве
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
22Война без победы
14:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Новые санкции США ударят по газовой отрасли России

Американский законопроект «О защите безопасности США от агрессии Кремля», который предполагает введение нового пакета санкций, может нанести урон российской газовой отрасли. Об этом пишет газета «Ведомости».

Источник: НОВАТЭК

Хотя напрямую газ упоминается в документе лишь применительно к СПГ-проектам, которые Россия реализует за рубежом, законопроект угрожает и отечественным проектам российских газовых компаний. Дело в том, что используемый в документе термин crude oil в понимании США включает в себя не только нефть, но и газовый конденсат.

Новость
Африка, Азия, Европа: как санкции могут ударить по газовым проектам России за рубежом

Отмечается, что из-за этой неточности — умышленной или случайной — СПГ-проекты «Новатэка» оказались под угрозой. Также может пострадать и «Газпром».

Как именно следует толковать упомянутый термин, авторы законопроекта не разъяснили. «Широта и неопределенность терминов могут быть гораздо более эффективными с точки зрения достижения целей законопроекта», — считает юрист нефтегазового американского агентства K&L Gates Джеффри Оренштайн.

О новой волне антироссийских санкций стало известно в середине февраля. Соответствующий законопроект пока не принят.

Согласно документу, президент США сможет наложить санкции против любого инвестора в совместные с Россией проекты по добыче СПГ за пределами России. Также документ предусматривает санкции за участие в новых проектах по добыче нефти в России.

Справка
«Санкции из ада»: что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

Следите за развитием темы Новые санкции США
 Познер: этот правитель России величайший преступник
США придумали как наказать Россию
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Поставщики белух и косаток из китовой тюрьмы обратились к Путину
В России построят первый частный космодром
Как живет семейная пара «из викторианской эпохи» (фото)
Ученые рассказали, что перед смертью люди видят одни и те же сны
Фотогалерея: как проходит красочный карнавал в Рио-де-Жанейро
Спорт
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг Маргарита Васильева не сможет выступить на чемпионате мира в Швеции. По информации СМИ, спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил
Hi-Tech
Microsoft готовит новый браузер (фото) Компания уже проводит тестирование новой версии Edge на основе Chromium.
Авто
Таким будет новый Mitsubishi Outlander на шасси «Ниссана» (фото) Вместо нынешнего «Аутлендера», который выпускается вот уже 7 лет, Mitsubishi начала готовить преемника
Кино
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе» Певица рассказала об участии Микеллы в популярном проекте
Недвижимость
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Дети
Беременная Саша Савельева изменилась до неузнаваемости Подписчики считают, что у певицы родится девочка, раз она так изменилась внешне (фото)
Леди
В моду вошли необъятные сапоги: как это носить (фото) Они вернулись — те самые необъятные сапоги с прошлого года перекочевали в новый сезон, причем на этот раз у нескольких дизайнеров сразу
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь