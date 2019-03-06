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15:08 (мск), источник: Интерфакс

Самый дорогой перелет на 8 марта обошелся российским туристам в полмиллиона рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Эксперты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales рассказали о самых дорогих билетах, купленных россиянами на 8—9 марта. Лидирует перелет из Москвы в Дубай за полмиллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"

«Первое место в рейтинге заняла компания из трех человек, купившая авиабилеты из Москвы в Дубай за 528 тыс. рублей. Следом идет парное бронирование из Петербурга на китайский остров Хайнань за 289 тыс. На третьем месте — путешественники из Москвы, которые полетят в Париж за 287 тыс. рублей», — сообщил PR-директор сервиса Янис Дзенис.

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На четвертом месте рейтинга оказался турист из Москвы, который заплатил за перелет в Сан-Франциско 184 тыс. Замыкает пятерку бронирование из Анапы в американский город Тампа за 166 тыс. рублей.

Дзенис добавил, что в десятку самых дорогих бронирований вошел перелет пары из Южно-Сахалинска в Сингапур за 162 тыс. рублей, одного человека из Краснодара в Лондон за 159 тыс., двух человек из Новосибирска в австралийский город Брисбен за 146 тыс. и авиабилеты на одного человека из Москвы в Буэнос-Айрес и Майами за 144 и 117 тыс. рублей соответственно.

«Отличились и те, кто предпочитает отдых в России. Самыми дорогими перелетами внутри страны стали авиабилеты из Казани в Петербург за 109 тыс. рублей, из Москвы в Махачкалу за 97 тыс. и из Москвы в Якутск за 62 тыс. рублей», — рассказал Дзенис.

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