Самый дорогой перелет на 8 марта обошелся российским туристам в полмиллиона рублей
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Эксперты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales рассказали о самых дорогих билетах, купленных россиянами на
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Эксперты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales рассказали о самых дорогих билетах, купленных россиянами на
«Первое место в рейтинге заняла компания из трех человек, купившая авиабилеты из Москвы в Дубай за 528 тыс. рублей. Следом идет парное бронирование из Петербурга на китайский остров Хайнань за 289 тыс. На третьем месте — путешественники из Москвы, которые полетят в Париж за 287 тыс. рублей», — сообщил
На четвертом месте рейтинга оказался турист из Москвы, который заплатил за перелет в
Дзенис добавил, что в десятку самых дорогих бронирований вошел перелет пары из
«Отличились и те, кто предпочитает отдых в России. Самыми дорогими перелетами внутри страны стали авиабилеты из Казани в Петербург за 109 тыс. рублей, из Москвы в Махачкалу за 97 тыс. и из Москвы в Якутск за 62 тыс. рублей», — рассказал Дзенис.