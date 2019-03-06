СМИ: венесуэльские счета переведут в банк «Российская финансовая корпорация»
Об этом РИА Новости сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров. Сам РФК не знает о подобных намерениях компаний Венесуэлы.
Об этом РИА Новости сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров. Сам РФК не знает о подобных намерениях компаний Венесуэлы.
Счета венесуэльских компаний в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация». По данным источников РИА Новости, такое решение принято российскими властями после консультаций с венесуэльской стороной и бизнесом.
«РФК станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий, прежде всего, речь идет о PDVSA», — сказал один из собеседников агентства.
До сих пор, как писали СМИ, счета государственной PDVSA находились в «Газпромбанке». По данным Reuters, «Газпромбанк» заморозил счета венесуэльской компании
Банк «Российская финансовая корпорация» принадлежит «Рособоронэкспорту» и находится под санкциями с апреля 2018 года. СМИ писали, что это главный банк для проведения расчетов между Сирией и Россией. Почему для венесуэльских счетов был выбран именно РФК? Об этом рассуждает председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики Андрей Нечаев:
— Сейчас этот банк находится в структуре «Ростеха». Главным акционером является «Рособоронэкспорт», который тесно сотрудничает с Венесуэлой. В этом смысле это стопроцентно государственный банк, логичное решение.
Вообще у этого банка непростая судьба,
когда-тоя его создавал, более 20 лет возглавлял. Потом его передали «Ростеху» под преодоление санкций в отношении Ирана, от которого нужно было получать платежи. Повезло, потому что санкции против Ирана вскоре отменили.
— Это делается, чтобы вывести
— Вполне, конечно. РФК, насколько я знаю, в последние годы немного нарастили капитал. Но все равно это средний банк, потерять его государству, видимо, менее жалко, чем более крупные государственные банки.
Сам банк «Российская финансовая корпорация» не обладает информацией о переводе счетов венесуэльских компаний, сообщил ТАСС представитель организации.
В то же время Вашингтон не исключает санкций против третьих стран за ведение дел с властями Венесуэлы. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. По его словам, окончательное решение о вторичных санкциях Вашингтон примет, исходя из действий Каракаса.