СМИ: венесуэльские счета переведут в банк «Российская финансовая корпорация»

Источник: AP 2019

Счета венесуэльских компаний в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация». По данным источников РИА Новости, такое решение принято российскими властями после консультаций с венесуэльской стороной и бизнесом.

«РФК станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий, прежде всего, речь идет о PDVSA», — сказал один из собеседников агентства.

До сих пор, как писали СМИ, счета государственной PDVSA находились в «Газпромбанке». По данным Reuters, «Газпромбанк» заморозил счета венесуэльской компании из-за опасений попасть под американские санкции. Сам банк отрицал эту информацию.

Банк «Российская финансовая корпорация» принадлежит «Рособоронэкспорту» и находится под санкциями с апреля 2018 года. СМИ писали, что это главный банк для проведения расчетов между Сирией и Россией. Почему для венесуэльских счетов был выбран именно РФК? Об этом рассуждает председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики Андрей Нечаев:

— Сейчас этот банк находится в структуре «Ростеха». Главным акционером является «Рособоронэкспорт», который тесно сотрудничает с Венесуэлой. В этом смысле это стопроцентно государственный банк, логичное решение.

Вообще у этого банка непростая судьба, когда-то я его создавал, более 20 лет возглавлял. Потом его передали «Ростеху» под преодоление санкций в отношении Ирана, от которого нужно было получать платежи. Повезло, потому что санкции против Ирана вскоре отменили.

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— Это делается, чтобы вывести из-под санкций «Газпромбанк»?

— Вполне, конечно. РФК, насколько я знаю, в последние годы немного нарастили капитал. Но все равно это средний банк, потерять его государству, видимо, менее жалко, чем более крупные государственные банки.

Сам банк «Российская финансовая корпорация» не обладает информацией о переводе счетов венесуэльских компаний, сообщил ТАСС представитель организации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать перевод счетов Венесуэлы в РФК, добавив, что Кремль не занимается открытием счетов и согласованием с бизнесом.

В то же время Вашингтон не исключает санкций против третьих стран за ведение дел с властями Венесуэлы. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. По его словам, окончательное решение о вторичных санкциях Вашингтон примет, исходя из действий Каракаса.