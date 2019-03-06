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15:23 (мск), источник: Inc.Russia

На запрете хостелов в домах малый бизнес потеряет 4 млрд рублей

Госдума одобрила в третьем чтении закон о запрете хостелов в многоквартирных домах. Документ поддержали 405 депутатов, один воздержался.

Источник: РИА "Новости"

В Жилищный кодекс будет внесена поправка, согласно которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Проект закона находился на рассмотрении Госдумы с 2015 года. Правительство предлагало обеспечить легальный режим работы хостелов в жилых домах.

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Минэкономразвития оценило потери малого бизнеса от принятого законопроекта в 4 млрд руб., сообщает «Медуза». Однако автор документа и председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заметила, что большинство хостелов не зарегистрированы официально и не платят налоги. По этой причине невозможно установить, сколько именно потеряет малый бизнес, когда законопроект начнет действовать, заявила Хованская на заседании Госдумы 6 марта.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось об увеличении роста случаев, когда жилые помещения использовались «в качестве средств временного размещения, так называемых “хостелов”, мини-гостиниц».

По мнению Хованской, такая ситуация приводит к нарушению жилищных прав других жителей домов, проживающих в смежных с хостелами жилых помещениях.

В первом чтении документ одобрили еще в мае 2016 года. Отельеры раскритиковали документ, заявив, что запрет на открытие хостелов в жилых помещениях заставит бизнес «уйти в тень», сообщал Inc. Правительство согласилось с претензиями бизнеса и предложило смягчить законопроект. Однако ко второму чтению законопроект остался прежним — парламентарии не учли предложения правительства и бизнеса.

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