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16:47 (мск), источник: РИА Новости

Минпромторг расширил список автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Минпромторг расширил список дорогостоящих автомобилей, которым автовладельцы должны руководствоваться при уплате транспортного налога.

Источник: РИА "Новости"

В эту категорию попадают машины стоимостью от трех миллионов рублей.

По сравнению с сентябрем 2018 года список стал длиннее. Тогда министерство внесло в него 1040 моделей, в последней редакции фигурируют уже 1193 модели.

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В ведомстве поясняли, что средняя стоимость рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии автомобилей конкретной марки, модели и года выпуска.

Для машин за три-пять миллионов рублей не старше одного года предусмотрен коэффициент 1,5. Автомобили возрастом один-два года рассчитываются по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года — 1,1.

Налог в двойном размере должны уплатить владельцы машин стоимостью в пять-десять миллионов рублей возрастом до пяти лет.

Тройной налог — за модели по цене 10−15 миллионов рублей и возрастом 10−20 лет.

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