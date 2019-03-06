Минпромторг расширил список автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь»
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Минпромторг расширил список дорогостоящих автомобилей, которым автовладельцы должны руководствоваться при уплате транспортного налога.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Минпромторг расширил список дорогостоящих автомобилей, которым автовладельцы должны руководствоваться при уплате транспортного налога.
В эту категорию попадают машины стоимостью от трех миллионов рублей.
По сравнению с сентябрем 2018 года список стал длиннее. Тогда министерство внесло в него 1040 моделей, в последней редакции фигурируют уже 1193 модели.
Для машин за
Налог в двойном размере должны уплатить владельцы машин стоимостью в
Тройной налог — за модели по цене 10−15 миллионов рублей и возрастом 10−20 лет.