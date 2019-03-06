Минпромторг расширил список автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь»

Источник: РИА "Новости"

В эту категорию попадают машины стоимостью от трех миллионов рублей.

По сравнению с сентябрем 2018 года список стал длиннее. Тогда министерство внесло в него 1040 моделей, в последней редакции фигурируют уже 1193 модели.

В ведомстве поясняли, что средняя стоимость рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии автомобилей конкретной марки, модели и года выпуска.

Для машин за три-пять миллионов рублей не старше одного года предусмотрен коэффициент 1,5. Автомобили возрастом один-два года рассчитываются по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года — 1,1.

Налог в двойном размере должны уплатить владельцы машин стоимостью в пять-десять миллионов рублей возрастом до пяти лет.