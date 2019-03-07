МТС заключил мировое соглашение по делу о коррупции в Узбекистане с регуляторами США

Источник: Reuters

МТС заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и минюстом США относительно расследования деятельности бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане, сообщила компания.

«Соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года. В рамках соглашения МТС выплатит суммарно $850 млн. Штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года», — уточняется в сообщении.