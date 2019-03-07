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02:21 (мск), источник: ТАСС

МТС заключил мировое соглашение по делу о коррупции в Узбекистане с регуляторами США

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Оператор МТС заключил мировое соглашение с американскими регуляторами по делу о коррупции в Узбекистане и выплатит штраф в размере $850 млн. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении оператора.

Источник: Reuters

МТС заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и минюстом США относительно расследования деятельности бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане, сообщила компания.

«Соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года. В рамках соглашения МТС выплатит суммарно $850 млн. Штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания в отчете за III квартал 2018 года отразила резерв в 55,8 млрд рублей. в качестве потенциального обязательства в рамках расследования регуляторов США по делу о коррупции в Узбекистане.

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