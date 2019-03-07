Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван доход возмутившей россиян владимирской чиновницы
Японцы круто обновили популярный в России кроссовер
Из российских аптек изымают ещё одно популярное лекарство
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе»
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Трамп: я нравлюсь Ким Чен Ыну, он нравится мне Так президент США Дональд Трамп охарактеризовал лидера КНДР Ким Чен Ына
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Предсказана скорая катастрофа в США
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
Почему дергается глаз и что с этим делать?
Возлюбленная не выдержала трёхдневного свидания с зеком и умерла
Сотникова ушла от женатого Ветрова к миллиардеру
Качественная косметика и массажеры с Aliexpress
Два ярких романа Клары Цеткин
F-16 выпустили 5 ракет по русским Су-30 Индии (и вот результат)
УкрТВ: Командир ДНР ушла к ВСУ и поведала о ВС РФ
Что делать, если вы затопили соседей: инструкция
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
16Карнавал в Рио
06:09 (мск), источник: Ведомости

Huawei подала в суд на правительство США

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies заявил судебном иске против правительства США, сообщает Reuters. Поводом для этого стало принятие в 2018 г. закона о государственной обороне (NDAA). Huawei планирует оспорить конституционность раздела 889, который запрещает американским госструктурам и их подрядчикам приобретать оборудование китайского производителя.

Источник: Reuters

«Этот запрет не только является незаконным, но и ограничивает участие Huawei в честной конкуренции, что, в конечном счете, вредит потребителям США. Мы с нетерпением ждем вердикта суда и надеемся, что это пойдет на пользу и Huawei, и американскому народу», — заявил гендиректор Huawei Го Пин.

США призывают своих партнеров в мире, в том числе страны, входящие в НАТО, отказаться от оборудования Huawei при создании мобильных сетей пятого поколения (5G), поскольку китайский производитель может сотрудничать с национальной разведкой и использовать свое оборудование для кибершпионажа. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй отрицает обвинения США.

Мнение Вашингтона не разделяют и некоторые его партнеры. Как ранее сообщала WSJ, правительство Германии склоняется к тому, чтобы разрешить использование оборудования Huawei в создании сетей 5G. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявлял, что «прямое исключение конкретного производителя оборудования для сетей 5G в настоящее время юридически невозможно и не планируется».

Британская разведка ранее также заявляла о том, что риски передачи информации китайской разведке при использовании оборудования Huawei можно снизить.

Финансовый директор Huawei подала гражданский иск против властей Канады
Во время загрузки произошла ошибка.
4 марта© Ньюстюб
 Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
«Люди начинают реже ходить в магазины». Главное из интервью исполнительного директора X5 Retail Group
Постпред Британии при ООН раскритиковала российскую науку
В Краснодарском крае задержали миссионеров из США
В «ЕР» проверят высказывание депутата о «пенсиях тунеядцев»
«Газовому королю» Арашукову предъявили обвинения
Телеведущая в США добилась права выйти в эфир с афрокосами
Российские лыжники погибли в ДТП по дороге на гонку
Спорт
«ПСЖ» — «МЮ»: сумасшедший камбэк в Париже на последних секундах Кажется, Буффон никогда не выиграет Лигу чемпионов
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
Hyundai удивил абсолютно новой (очень дерзкой) «Сонатой» Hyundai Motor представила изображения нового поколения модели Sonata: как отмечает корейская марка, это больше не седан, а четырёхдверное купе
Кино
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе» Певица рассказала об участии Микеллы в популярном проекте
Недвижимость
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Дети
Сергей Лазарев планирует стать отцом во второй раз Певец заявил, что хочет много детей
Леди
В моду вошли необъятные сапоги: как это носить (фото) Они вернулись — те самые необъятные сапоги с прошлого года перекочевали в новый сезон, причем на этот раз у нескольких дизайнеров сразу
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь