Huawei подала в суд на правительство США

Источник: Reuters

«Этот запрет не только является незаконным, но и ограничивает участие Huawei в честной конкуренции, что, в конечном счете, вредит потребителям США. Мы с нетерпением ждем вердикта суда и надеемся, что это пойдет на пользу и Huawei, и американскому народу», — заявил гендиректор Huawei Го Пин.

США призывают своих партнеров в мире, в том числе страны, входящие в НАТО, отказаться от оборудования Huawei при создании мобильных сетей пятого поколения (5G), поскольку китайский производитель может сотрудничать с национальной разведкой и использовать свое оборудование для кибершпионажа. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй отрицает обвинения США.

Мнение Вашингтона не разделяют и некоторые его партнеры. Как ранее сообщала WSJ, правительство Германии склоняется к тому, чтобы разрешить использование оборудования Huawei в создании сетей 5G. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявлял, что «прямое исключение конкретного производителя оборудования для сетей 5G в настоящее время юридически невозможно и не планируется».