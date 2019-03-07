ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка

Роскомснаббанк финансировал строительные проекты «через кредитование компаний, принадлежащих деловым партнерам конечных собственников банка и связанным с ними лицам», говорится в сообщении ЦБ. В итоге объем кредитования строительных проектов более чем втрое превысил размер капитала банка.

Регулятор указывает на «недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки “финансовой пирамиды”». Отмечается, что погашение обязательств перед физлицами производилось за счет вновь привлеченных средств населения на фоне агрессивной региональной рекламной кампании.