ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка

Роскомснаббанк финансировал строительные проекты «через кредитование компаний, принадлежащих деловым партнерам конечных собственников банка и связанным с ними лицам», говорится в сообщении ЦБ. В итоге объем кредитования строительных проектов более чем втрое превысил размер капитала банка.
Регулятор указывает на «недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки “финансовой пирамиды”». Отмечается, что погашение обязательств перед физлицами производилось за счет вновь привлеченных средств населения на фоне агрессивной региональной рекламной кампании.
Банк является участником программы страхования вкладов.