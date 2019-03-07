Жители против туристов. Как закон о хостелах повлияет на путешественников

Источник: РИА Новости

Хостелам не место в жилых домах?

«При мне в трехкомнатную квартиру заносили двенадцать кроватей. Что там теперь, я не понимаю: хостел, общежитие, ночлежка? Люди меняются постоянно, пьют и курят в подъезде», — рассказывает жительница Бутырского района Москвы Алина Захарова.

Гости столицы, напротив, вспоминают, как удобно жить, например, на Арбате, заплатив за двухместный номер 1500 рублей.

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Госдума 6 марта в третьем чтении приняла законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях. Если документ одобрят сенаторы и подпишет президент, хозяева квартир лишатся возможности предоставлять гостиничные услуги. В жилом доме разрешат открыть хостел только после перевода помещения в нежилой фонд и при наличии отдельного входа. Помимо этого, номера предписывается оборудовать системой звукоизоляции, инструментами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег, средствами для уборки и санитарной очистки помещений.

Согласие собственников

«Без согласия собственников используется общее имущество дома, заплевывается территория, вам звонят в домофон ночью, кругом курево, наркотики. В таком режиме жить нельзя», — объясняла необходимость принятия законопроекта председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, один из авторов документа.

Действительно, такие случаи не редкость. «У нас малоквартирный дом, на лестничной площадке по две квартиры, — рассказывает жительница дома по 1-му Тверскому-Ямскому переулку в Москве Татьяна Ивкина.

Мы обнаружили, что в одной из квартир на первом этаже стали появляться новые люди в большом количестве. Они курили в подъезде и рядом с домом, собирались группами, стояли в трусах, и все это — в центре Москвы. Татьяна Ивкина жительница дома по 1-му Тверскому-Ямскому переулку в Москве

Оказалось, в доме действует хостел. Несколько лет борьбы, коллективные обращения во все инстанции — от полиции до Госдумы, драка, устроенная постояльцами прямо в доме, помощь депутатов, — в конце концов хостел закрыли, а квартиру сдали в аренду.

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«Размещение хостелов в жилых домах неудобно ни постояльцам, ни жителям. В любом случае происходит контакт, часто приводящий к конфликтам. Например, в одном из дворов дома на Старом Арбате расположены два хостела, — рассказывает рок-музыкант и урбанист Александр Шибанов. — В соседнем подъезде живет мужчина, очень недовольный таким соседством. На этой почве у него случаются конфликты как с постояльцами, так и с владельцами хостелов. Был свидетелем драки иностранного туриста и этого мужчины во время чемпионата мира по футболу. Причина была в том, что арбатскому жителю не понравилось, что мексиканец курил во дворе дома».

По его мнению, оставить хостелы в жилых домах можно, но в том случае, если они будут иметь отдельный вход и встреч с жителями удастся избежать.

Главный плюс

Впрочем, бывают и обратные примеры. Хостельеры рассказывают, что поддерживают хорошие отношения с соседями, ремонтируют подъезды, устанавливают домофоны и камеры, даже содержат консьерж-службу.

«Приезжая на выходные в Питер, я нередко останавливаюсь в одном из двух хостелов рядом с Казанским собором, и оба они находятся в жилых домах, — рассказала москвичка Анна Шамахова. — Одна квартира — пятикомнатная — расположена на втором этаже пятиэтажного дома — с кухней, санузлами, прихожей. В хостеле чисто, тихо, других гостей и соседей по подъезду за три дня мы так и не встретили». Второй хостел расположен на шестом этаже шестиэтажного дома. «Он более тесный, шумный, но там в крошечном номере размером с двуспальную кровать был свой санузел», — отметила Анна.

Главный плюс такого размещения — низкая цена, примерно тысяча рублей на человека в сутки за проживание в самом центре.

Квартиры посуточно на вокзале

По мнению экспертов, больше всего от принятия закона пострадает именно туррынок Северной столицы.

«В Москве под угрозой закрытия 30−35 процентов хостелов, в Санкт-Петербурге — до 70. В первую очередь это малый бизнес, который многие строили на кредитные деньги, а значит — налоги и рабочие места, — предупреждает гендиректор гостиничной управляющей компании “РосинвестОтель” Кирилл Иртюга. — Только бюджет Петербурга получает 1,4 миллиарда рублей, и это порядка 13 тысяч рабочих мест. Хостелы — экономический сегмент, чувствительный к изменениям цены и предложения. Очевидно, принятие закона прямо повлияет на туристический поток».

Отельер напоминает, что в 2018 году Санкт-Петербург посетили 8,5 миллиона человек. «В летний сезон все объекты размещения заняты. Какая будет ситуация, если с рынка уйдет 50 процентов хостелов? — задается он вопросом. — Какая альтернатива? Квартиры посуточно? Как раньше — у бабушек, стоящих на вокзале с табличкой?».

На цены не повлияет, жалоб нет

Эта проблема наиболее актуальна для Санкт-Петербурга, где исторический центр наполнен коммуналками, довольно шустро преобразованными в хостелы и мини-отели. В Москве такой массовости не было. В остальных городах также процент хостелов гораздо меньше. Вадим Прасов вице-президент Федерации рестораторов и отельеров

На цены для туристов закрытие этого сегмента не повлияет, тем более в городах, где средняя загрузка средств размещения 50−55 процентов.

Эксперты не исключают, что после вступления закона в силу часть хостелов уйдет в тень. В нескольких крупных сетях рассказали, что уже избавились от хостелов-квартир. «Мы несколько лет выходили из хостелов квартирного типа и заходили в коммерческие помещения, так что для себя видим плюсы, — рассказывает представитель сети хостелов “Артист”. — При таком раскладе турпоток в легальные хостелы увеличится».

По мнению некоторых экспертов, особняком тут стоит Крым, но власти полуострова уверяют: проблем не будет. «Изменения запрещают оказание гостиничных услуг в многоквартирных домах, но допускают предоставление услуг краткосрочного проживания и сдачу собственного жилья внаем в жилых помещениях, — комментируют инициативу депутатов в Министерстве курортов и туризма Республики Крым. — Для курортной отрасли полуострова хостелы в многоквартирных домах не являются типичными».

В ведомстве уточняют, что общее количество таких помещений на полуострове не превышает нескольких десятков, жалоб от соседей и туристов на их деятельность в адрес Министерства курортов и туризма РК не поступало.

Противоречия развития

Во многих городах Европы хостелы в жилых домах хоть и разрешены (как правило, с согласия других жильцов), но с туристами там начинают бороться.

«Направления развития города как пространства для жизни и как туристической дестинации нередко вступают в противоречие. Вы купили квартиру, вам понравился дом, атмосфера, магазинчики, кафе, банк. А спустя десять лет вы понимаете, что люди уехали, начали сдавать жилье, и соседи — с чемоданами — у вас каждый день новые, — говорит Вадим Прасов, приводя в пример Барселону. — В кафешке, куда вы ходили завтракать, вдруг открылся ресторан с туристическими ценами, а в лавке, где вы покупали продукты, — магазин с китайскими предпринимателями, продающими сувениры».