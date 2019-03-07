Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках: в тяжелых машинах, созданных на платформе «Армата», оборудованы санузлы. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

По его словам, одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины. «Здесь основное ограничение — нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата», — сказал Баранов.

По его словам, в этом танке «изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО — средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет».