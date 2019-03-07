Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом
Директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов отметил, что также в танках есть вода и сухой паек.
Директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов отметил, что также в танках есть вода и сухой паек.
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/.
По его словам, одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины. «Здесь основное ограничение — нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата», — сказал Баранов.
По его словам, в этом танке «изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО — средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет».
«Армата» — тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.