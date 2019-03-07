Варданян заявил, что в публикациях о «Тройке Диалог» «смешали круглое и зеленое»
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Владевший инвестбанком бизнесмен добавил, что юристы изучают возможные правовые шаги для защиты репутации компании.
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Владевший инвестбанком бизнесмен добавил, что юристы изучают возможные правовые шаги для защиты репутации компании.
Авторы публикаций о «Тройке Диалог», усмотревшие в ее работе признаки «прачечной» для отмывания и перевода за рубеж денег из России, не учитывают исторический контекст и пользуются домыслами, заявил основатель и основной владелец инвестбанка в описываемый период Рубен Варданян.
Он прокомментировал расследование OCCRP и последовавшие публикации в открытом письме, опубликованном на сайте фонда «Инициативы развития Армении».
В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое. Несмотря на то, что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер «Тройки Диалог» чувствую себя ответственным за все происходящее.
«Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации», — написал основатель «Тройки».
«При этом
На этой неделе Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) опубликовал расследование, в котором утверждается, что «Тройка Диалог» создала сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года было выведено $4,8 млрд. В статье «Прачечная Тройки», опубликованной на сайте OCCRP, говорилось, что для того, чтобы скрыть происхождение денег, были совершены внутренние транзакции на сумму $8,8 млрд.
Ключевым звеном в схеме OCCRP назвала уже несуществующий литовский банк Ukio Bankas, в котором, согласно расследованию, было открыто несколько десятков счетов