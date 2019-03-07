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10:57 (мск), источник: Интерфакс

Варданян заявил, что в публикациях о «Тройке Диалог» «смешали круглое и зеленое»

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Владевший инвестбанком бизнесмен добавил, что юристы изучают возможные правовые шаги для защиты репутации компании.

Источник: РИА "Новости"

Авторы публикаций о «Тройке Диалог», усмотревшие в ее работе признаки «прачечной» для отмывания и перевода за рубеж денег из России, не учитывают исторический контекст и пользуются домыслами, заявил основатель и основной владелец инвестбанка в описываемый период Рубен Варданян.

Он прокомментировал расследование OCCRP и последовавшие публикации в открытом письме, опубликованном на сайте фонда «Инициативы развития Армении».

В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое. Несмотря на то, что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер «Тройки Диалог» чувствую себя ответственным за все происходящее.
Рубен Варданян
основатель и основной владелец инвестбанка в описываемый период

«Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации», — написал основатель «Тройки».

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«При этом как-то забывается, в какое время мы жили: “Тройка” создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа. Тогда мы отказались жить по “законам джунглей” и делали все возможное, чтобы создать в России цивилизованную среду с четкими правилами игры. Неверно оценивать деятельность “Тройки” вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня. Еще раз подчеркну, что на протяжении всей своей истории “Тройка” делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов», — отмечается в письме Варданяна.

Расследование

На этой неделе Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) опубликовал расследование, в котором утверждается, что «Тройка Диалог» создала сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года было выведено $4,8 млрд. В статье «Прачечная Тройки», опубликованной на сайте OCCRP, говорилось, что для того, чтобы скрыть происхождение денег, были совершены внутренние транзакции на сумму $8,8 млрд.

Организация ссылалась на данные 1,3 млн банковских проводок между 238 тыс. компаний и физлиц.

Ключевым звеном в схеме OCCRP назвала уже несуществующий литовский банк Ukio Bankas, в котором, согласно расследованию, было открыто несколько десятков счетов компаний-участников «прачечной». Однако статья OCCRP затронула и гораздо более крупные и существующие поныне европейские финансовые институты: информация об их причастности к «прачечной «Тройки» уже стоила миллиардов евро капитализации ряду европейских банков.

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