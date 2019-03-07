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12:36 (мск), источник: Forbes

ВТБ выкупил долю Абрамовича в «Первом канале»

В банке отмечают, что у ВТБ большой опыт работы в сфере прямых инвестиций. Сумму сделки не раскрывают.

Источник: Reuters

Инвестиционное подразделение ВТБ, «ВТБ Капитал», выкупил у Романа Абрамовича долю в «Первом канале» — 20% вещателя приобретены у структуры миллиардера, «ОРТ-КБ». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с деталями сделки. Собеседники РБК утверждают, что о сделке может быть объявлено в ближайшее время. На «Первом канале» и в ВТБ отказались от комментариев, представитель Романа Абрамовича не ответил на запрос издания.

Абрамович владел долей в «Первом канале» с начала 2000-х годов, когда выкупил 49% в нем у Бориса Березовского за $150 млн.

В 2010 году он продал 25% вещателя Национальной медиа группе (принадлежит структурам банка «Россия» Юрия Ковальчука и структурам Алексея Мордашова) за $145 млн, а летом прошлого года вновь снизил свою долю, продав 4% акций канала все той же НМГ. За несколько месяцев до этого Абрамович получил израильское гражданство, а согласно закону о СМИ, доля иностранного гражданина в российских средствах массовой информации не может превышать 20%.

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