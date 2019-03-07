ВТБ выкупил долю Абрамовича в «Первом канале»

Источник: Reuters

Инвестиционное подразделение ВТБ, «ВТБ Капитал», выкупил у Романа Абрамовича долю в «Первом канале» — 20% вещателя приобретены у структуры миллиардера, «ОРТ-КБ». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с деталями сделки. Собеседники РБК утверждают, что о сделке может быть объявлено в ближайшее время. На «Первом канале» и в ВТБ отказались от комментариев, представитель Романа Абрамовича не ответил на запрос издания.

Абрамович владел долей в «Первом канале» с начала 2000-х годов, когда выкупил 49% в нем у Бориса Березовского за $150 млн.