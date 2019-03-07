В «Газпроме» назвали «полным аутом» исчезновение газопровода

Источник: РИА "Новости"

Член правления «Газпрома» в начале января провел закрытое совещание в Санкт-Петербурге, на котором устроил разнос своим подчиненным из-за «пропавшей» газовой трубы стоимостью 1,8 млрд руб. в Приозерском районе Ленинградской области. Аудиозапись с этого совещания опубликовало издание 47news.

Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строится по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера). … Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно (нецензурная лексика) не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом. Сергей Прозоров топ-менеджер «Газпрома»

На собрании присутствовали порядка 30 управленцев «Газпрома». Из слов Прозорова следует, что в руководстве газовой компании знали об исчезновении части газопровода в Приозерске и о других нарушениях при строительстве объектов в регионе.

«Вы же все, присутствующие здесь, генералитет. Ребят, вы же не по-мужски себя ведете. При этом здесь неплохо устроились. Посмотрел, кто нормативку проверяет производства работ. Вы, оказывается, великие, вы ни черта не смотрите. А на кой ляд тогда вы все нужны?», — задался вопросом Прозоров.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WGrli_4ddV4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. (в распоряжении издания 47news есть полная, часовая, дорожка)

Ранее стало известно, что прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе.

В 2012 году компания «Газпром инвест» заключила договор с компанией «Омега» на 1,8 млрд руб., согласно которому она стала генеральным подрядчиком реализации проекта газопровода к Приозерску. Строительство четырех очередей было рассчитано до конца 2014 года, но к настоящему моменту сдана только первая очередь.

Из 129 км газопровода построено лишь 40 км.

При этом, несмотря на невыполнение работ по договору, «путем подписания актов выполненных работ» подрядчик заполучил почти 1,7 млрд руб. В сентябре 2017 года «Омегу» признали банкротом.

Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий. Чего вы ждете по этой старой трубе? Чтобы ее окончательно украли? Это наша труба, а всем по барабану. Присыпали и через нее сейчас катаются. Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят ее остатки? Чего сидим — ждем?! Сергей Прозоров топ-менеджер «Газпрома»

В прошлом году за достройку объекта взялся новый подрядчик. За 3 млрд руб. он должен завершить объект к концу 2019 года. Топ-менеджер отметил в ходе совещания, что после всех публикаций о пропавшей газовой трубе глава компании Алексей Миллер держит ситуацию на собственном контроле.

Прозоров ранее провел инспекцию по объектам в Ленобласти, которой остался недоволен. Топ-менеджер обнаружил «по всем основным объектам недовыполнение».

«Я такое неудобство, такой дискомфорт и расстройство получил. Вот чем вы руководствовались? Почему вас всех не разбудила мина замедленного действия, которая затикала по всем объектам. Строительного контроля нет. … “Газнадзор” свернул все свои инструментарии и свалил с объекта. Мало того — за выполненные работы даже акты не подписал … К нашему приезду пригнали экскаватор с речки и начали чистить площадку и станок переставлять, забой готовить. Чего вы сидели-то? И потом нагло врали!», — сказал он.

По его словам, ситуация напоминала 90-е годы:

Незаконченные заборы, и ворота, и дыра сзади, чтобы все тырить. Ну отвратительно, ну просто обидно. …Иначе как вредительством или, как в народе говорят, сволочью, это не назовешь.

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В ходе совещания Прозоров также отметил негативный настрой председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера из-за ситуации с «пропавшей трубой».

По его словам, только открытие 8 января терминала по приему газа в Калининграде с участием президента Владимира Путина и Алексея Миллера позволяет надеяться на благосклонность.

«Это в прямом смысле соломинка, за которую надо цепляться. Сказать, что отношение первого руководителя отрицательное — это завышенная оценка. … По терминалу Алексей Борисович поблагодарил. Поэтому сейчас соломинку можно либо сломать, либо сжечь. Сжечь можно вашими действиями, то, бишь, бездействием», — заявил Прозоров.