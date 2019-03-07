Браудер обвинил Swedbank в отмывании денег по «делу Магнитского»

Источник: РИА "Новости"

«Мы выявили большое количество подозрительных транзакций, которые проходят через различные подразделения Swedbank», — сказал Браудер. По его мнению, банк должен в сложившейся ситуации начать сотрудничать с властями. Финансист также посоветовал Swedbank поступить также, как поступил Danske Bank, то есть «немедленно нанять внешнюю следственную компанию, которая поможет выяснить, что произошло, а затем написать публичный отчет об этом».

Ранее SVT и эстонская газета Postimees сообщили о возможной причастности Swedbank к скандалу вокруг масштабного отмывания денег через Эстонию. По данным Postimees, через счета Swedbank «прошли как минимум $5,8 млрд сомнительного происхождения».

Телеканал утверждает, что в шведском банке отмывались деньги в основном российского происхождения, в том числе и средства, связанные с российским юристом Сергеем Магнитским.

Сейчас в нескольких странах ведется расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank. Оно было начато в августе прошлого года и касается работы банка в период с 1 февраля 2007 г. по январь 2016 г. Скандал разгорелся, когда выяснилось, что в указанный период через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР.