Призрачная угроза: ударят ли новые санкции США по «Новатэку» и «Газпрому»
Forbes обсудил с экспертами нефтегазового рынка, могут ли пострадать российские газовые проекты от нового пакета санкций.
Forbes обсудил с экспертами нефтегазового рынка, могут ли пострадать российские газовые проекты от нового пакета санкций.
В конце февраля 2019 года на сайте Конгресса США был опубликован обновленный текст законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), предусматривающий введение новых санкций против России.
Первая версия документа DASKA, подготовленного пятью сенаторами (республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер и демократы Боб Менендес, Джин Шахин и Бен Кардин), была представлена законодателями в августе 2018 года. Сенатор Грэм назвал тогда новую инициативу «законопроектом об адских санкциях» (sanctions bill from hell). Тогда предлагалось вводить санкции за участие в новых проектах по добыче сырой нефти (crude oil) на территории России стоимостью от $1 млн.
Сенаторы предлагают ввести новые ограничения против тех, кто инвестирует в российские
Газета «Ведомости» 6 февраля 2019 года обратила внимание на тот факт, что в США термин crude oil включает в себя не только нефть: с конца 2014 года по решению американского Бюро промышленности и безопасности (BiS) под ним подразумевается в том числе газовый конденсат. Он добывается не только вместе с нефтью, но и вместе с газом — в России практически нет чистых месторождений природного газа. Означает ли это, что вместе с ограничениями по добыче конденсата под санкции может попасть и природный газ? И представляет ли ужесточенная инициатива сенаторов США риск для российского «Новатэка» (среди основных акционеров миллиардеры Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко), который сделал ставку на ускоренное строительство заводов по сжижению природного газа? Первый проект «Ямал СПГ» мощностью 17,4 млн т в год уже запущен в строй. Второй — «Арктик СПГ-2» — планируется запустить до 2025 года. Ресурсной базой для этого проекта должно стать Утреннее и несколько других месторождений Ямале и Гыдане.
Forbes обсудил с экспертами и аналитиками нефтяного рынка, каким образом можно интерпретировать текст законопроекта применительно к российским газовым и
По стандартному определению Департамента энергетики в понятие «нефть» включается газовый конденсат (С5 и тяжелее), полученный из нефтяных и газовых скважин, определение принято давно и не имеет никакой политической подоплеки, говорит гендиректор и владелец East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин. По его словам, газовый конденсат формально называют нефтью в том числе в отчетах об объемах добычи, и не только называют, но и транспортируют по нефтепроводам в виде смеси «нефть + конденсат».
Добыча газа, содержащего тяжелые углеводороды — С5 и тяжелее, вполне может попасть под «нефтяные санкции». Но конденсат есть у всех нефтяных и газовых компаний.
Сырая нефть, конденсаты и NGL (газоконденсатные жидкости) — три типа углеводородного сырья, которые называют чаще всего общим термином liquids и всегда оговариваются отдельно, поэтому такой угрозы, что описана в статье «Ведомостей», не возникает, отмечает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин: «Даже в части бизнеса, связанной с экспортом конденсата, “Новатэк” не попадает под санкции, т.к.,
Не надо искать в законопроекте то, чего там нет. Газовый конденсат относится к нефтяным месторождениям и вряд ли затронет месторождения природного газа «Новатэка»
Андрей Полищук, нефтегазовый аналитик «Райффайзенбанка», указывает на то, что по химическому составу газовый конденсат это
Конечно, теоретически можно увязать, что раз газовый конденсат присутствует и в месторождениях газа, то значит и газ добывать нельзя. Но в законопроекте речь идет именно о нефти. Если же вдруг возникнет такой вопрос, то тогда будут разъяснения, как это всегда делалось и раньше. Неоднозначные трактовки обычно снимаются и США накладывают санкции именно на то, что имеют ввиду.
Подобные трактовки законопроекта Виталий Ермаков, руководитель Центра по изучению энергетической политики ВШЭ, считает спекуляцией: «В законопроекте никаких оснований для введения санкций кроме тех, что там изложены (т.е. российские
Законопроект писали сенаторы — политики, которые могут не разбираться детально в теме, о которой они пишут в законопроекте — о санкциях против компаний, о
Определенные риски для российских
Юшков напоминает, что в октябре 2018 года совместное предприятие «Новатэка» и бельгийской Fluxys подписало договор с немецким портом Росток об аренде земельного участка для строительства
Юшков напоминает, что под предлогом ограничений добычи нефти под санкции уже попадали газовые проекты. В 2015 году США ввели санкции против одного из крупнейших месторождения «Газпрома» на шельфе —
Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов АКРА, напомнил, что «Новатэк» уже находится под санкциями с 2014 года, но это не помешало досрочной реализации проекта «Ямал СПГ». При этом если «Ямал СПГ» строился в основном с использованием зарубежных технологий, то для реализации проекта «Арктик СПГ-2» планируется использование российских технологий, в том числе запатентованную «Новатэком» технологию сжижения «Арктический каскад», предполагающую использование отечественного оборудования.
Что касается финансирования, то оно может быть привлечено не только на Западе: заинтересованность в проекте выражали Saudi Aramco, китайская CNPC, корейская KOGAS, японские Marubeni и Mitsui. Продолжает участие в проекте и французская Total, с которой на днях подписано соглашение о покупке 10%-ной доли в проекте.
Варвара Перцова, Андрей Злобин