Раскрыты расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций

Источник: РИА "Новости"

Выделение денег обусловлено санкциями, наложенными на российские «Аэрокомпозит» и «Технологии», покупавшие сырье у американской Hexcel и японской Toray Industries. Завершить сертификационные испытания МС-21 планируется до конца 2020 года. Поставки самолета заказчикам начнутся с 2021 года.

В ноябре 2018 года стало известно, что самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020 году.

В январе того же года заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра «Норма», доктор технических наук Василий Подколзин отмечал, что «черное крыло» МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных полимерных связующих и углеволокна.