Раскрыты расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций
Создание российского композитного крыла для самолета МС-21 потребует дополнительные 2,7 миллиарда рублей, сообщили РБК в аппарате
Создание российского композитного крыла для самолета МС-21 потребует дополнительные 2,7 миллиарда рублей, сообщили РБК в аппарате
Выделение денег обусловлено санкциями, наложенными на российские «Аэрокомпозит» и «Технологии», покупавшие сырье у американской Hexcel и японской Toray Industries. Завершить сертификационные испытания МС-21 планируется до конца 2020 года. Поставки самолета заказчикам начнутся с 2021 года.
В январе сообщалось, что МС-21 может остаться без композитного «черного крыла»
В ноябре 2018 года стало известно, что самолеты МС-21
В январе того же года заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель
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