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15:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций

Создание российского композитного крыла для самолета МС-21 потребует дополнительные 2,7 миллиарда рублей, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

Источник: РИА "Новости"

Выделение денег обусловлено санкциями, наложенными на российские «Аэрокомпозит» и «Технологии», покупавшие сырье у американской Hexcel и японской Toray Industries. Завершить сертификационные испытания МС-21 планируется до конца 2020 года. Поставки самолета заказчикам начнутся с 2021 года.

В январе сообщалось, что МС-21 может остаться без композитного «черного крыла» из-за санкций США в отношении предприятий «Ростеха», в частности, «Аэрокомпозита».

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В ноябре 2018 года стало известно, что самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020 году.

В январе того же года заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра «Норма», доктор технических наук Василий Подколзин отмечал, что «черное крыло» МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных полимерных связующих и углеволокна.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21−300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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