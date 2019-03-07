Москва и Дели подписали контракт в $3 млрд на лизинг российской подлодки

Источник: AFP 2019

Контракт на сумму $3 млрд был заключен в Дели. Сделка станет самой большой в истории военно-технического сотрудничества между двумя странами после подписанного в прошлом году контракта на поставку Индии российских систем противоракетной обороны С-400 на общую сумму $5,5 млрд.

Как сообщала ранее газета The Economic Times, речь идет о подлодке проекта 971 (класса Щука-Б). Ее планируется реконструировать на российской верфи в Северодвинске. Также на нее установят индийское оборудование, в частности — систему связи. Подготовка к передаче Индии АПЛ будет завершена к 2025 году.

Подводная лодка получит название Chakra III. Срок ее эксплуатации в Индии оценивают минимум в 10 лет. Она придет на смену подлодке Chakra II, которую РФ передала Индии в лизинг в 2012 году.