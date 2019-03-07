Евтушенков прокомментировал ситуацию с Варданяном
Business FM спросила у председателя совета директоров АФК «Система», насколько в подобных случаях велики репутационные риски.
Business FM спросила у председателя совета директоров АФК «Система», насколько в подобных случаях велики репутационные риски.
Предприниматель Рубен Варданян 7 марта отреагировал в открытом письме на расследование международного проекта по расследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) про «Тройку Диалог». Якобы компания участвовала в схеме по выводу из России 4,6 млрд долларов, во всяком случае, это утверждает OCCRP, с помощью офшорной сети.
Варданян призвал учитывать исторический контекст, при котором создавалась «Тройка», а также отметил: «В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое. Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер “Тройки Диалог” чувствую себя ответственным за все происходящее».
Ситуацию с Рубеном Варданяном в интервью Business FM прокомментировал председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.
— Насколько велики репутационные риски, когда человек становится фигурантом такого расследования? Или у большого
— Да вы сами ответили на все вопросы. Для меня очень важны партнеры и знакомые мне люди.
— Вы бы стали доверять информации, опубликованной про
— Вы знаете, я не читаю уже давно ничего, поэтому даже не знаю, как мне на все это реагировать.
— Потому что вранье?
— Может, и вранье, не спорю.
— А если нет?
— Может быть, и нет, тоже ничего страшного.
Это было все давно, и каждый период времени требует своего переосмысления. Нельзя судить о делах минувших дней с позиции сегодняшних знаний.
Одна из авторов расследования деятельности «Тройки-Диалог» Олеся Шмагун ранее заявила, что все озвученные факты соответствуют действительности.