Евтушенков прокомментировал ситуацию с Варданяном

Источник: РИА "Новости"

Предприниматель Рубен Варданян 7 марта отреагировал в открытом письме на расследование международного проекта по расследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) про «Тройку Диалог». Якобы компания участвовала в схеме по выводу из России 4,6 млрд долларов, во всяком случае, это утверждает OCCRP, с помощью офшорной сети.

Варданян призвал учитывать исторический контекст, при котором создавалась «Тройка», а также отметил: «В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое. Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер “Тройки Диалог” чувствую себя ответственным за все происходящее».

Ситуацию с Рубеном Варданяном в интервью Business FM прокомментировал председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

— Насколько велики репутационные риски, когда человек становится фигурантом такого расследования? Или у большого бизнес-сообщества принято смотреть на собственный опыт взаимодействия, а не на то, что пишут СМИ, пусть даже это уважаемые международные издания?

— Да вы сами ответили на все вопросы. Для меня очень важны партнеры и знакомые мне люди.

— Вы бы стали доверять информации, опубликованной про кого-то, если вы не согласны с этим по личному опыту?

— Вы знаете, я не читаю уже давно ничего, поэтому даже не знаю, как мне на все это реагировать.

— Потому что вранье?

— Может, и вранье, не спорю.

— А если нет?

— Может быть, и нет, тоже ничего страшного.

Это было все давно, и каждый период времени требует своего переосмысления. Нельзя судить о делах минувших дней с позиции сегодняшних знаний. Владимир Евтушенков председатель совета директоров АФК «Система»