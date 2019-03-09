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22:20 (мск), источник: Inc.Russia

Арабский инвестфонд продаст «символ Нью-Йорка» впятеро дешевле, чем купил его

Небоскреб Chrysler Building, символ Нью-Йорка, продадут всего за $150 млн.

Источник: AP 2019

В 2008 году государственный инвестфонд Абу-Даби (ADIC) заплатил в пять раз дороже, сообщает New York Post. На сегодняшний день владельцами Chrysler Building являются ADIC (90%) и нью-йоркская инвесткомпания Tishman Speyer. В 2008 году совет Абу-Даби приобрёл долю Tishman Speyer за $800 млн. По данным New York Post, инициаторами продажи стали арабские партнеры.

Оказалось, что в сделке 2008 года были неучтенные проблемы — владельцам здания не принадлежит земля под ним.

Аренда небоскрёба стоит очень дорого — $32,5 млн в год, а к 2028 г. ее цена вырастет до $41 млн. При всём этом здание нуждается в реконструкции, которую оценивают в $200 млн.

Исторический небоскрёб намеревается купить RFR Holding — частная американская инвестиционно-девелоперская компания, которая уже владеет несколькими офисными зданиями в центре Нью-Йорка. Компания специализируется на редевелопменте исторических офисных зданий и успешно возродила Seagram Building. RFR уже сталкивалась с проблемой аренды земли, поэтому привлечь ее смогла исключительно низкая цена за здание.

Небоскрёб корпорации Chrysler был построен в 1930 году. Здание высотой 320 метров расположено в восточной части Манхэттена. В течение 11 месяцев в 1930—1931 годах оно было самым высоким в мире.

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