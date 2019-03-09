Арабский инвестфонд продаст «символ Нью-Йорка» впятеро дешевле, чем купил его

Источник: AP 2019

В 2008 году государственный инвестфонд Абу-Даби (ADIC) заплатил в пять раз дороже, сообщает New York Post. На сегодняшний день владельцами Chrysler Building являются ADIC (90%) и нью-йоркская инвесткомпания Tishman Speyer. В 2008 году совет Абу-Даби приобрёл долю Tishman Speyer за $800 млн. По данным New York Post, инициаторами продажи стали арабские партнеры.

Оказалось, что в сделке 2008 года были неучтенные проблемы — владельцам здания не принадлежит земля под ним.

Аренда небоскрёба стоит очень дорого — $32,5 млн в год, а к 2028 г. ее цена вырастет до $41 млн. При всём этом здание нуждается в реконструкции, которую оценивают в $200 млн.

Исторический небоскрёб намеревается купить RFR Holding — частная американская инвестиционно-девелоперская компания, которая уже владеет несколькими офисными зданиями в центре Нью-Йорка. Компания специализируется на редевелопменте исторических офисных зданий и успешно возродила Seagram Building. RFR уже сталкивалась с проблемой аренды земли, поэтому привлечь ее смогла исключительно низкая цена за здание.