Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год
Иван Копейкин, эксперт БКС Брокер, специально для «Российской газеты»:
Иван Копейкин, эксперт БКС Брокер, специально для «Российской газеты»:
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар. Такой прогноз имеет довольно большую вероятность для реализации. При этом основную неопределенность вносят санкции и степень их жесткости.
Сейчас в базовом сценарии
В качестве других потенциально негативных факторов, на мой взгляд, стоит рассматривать еще четыре.
Первый. Замедление темпов роста российской экономики как на фоне локального охлаждения потребительского спроса и кредитования, так и на фоне низких инвестиций вкупе с повышением НДС и бюджетной консолидацией.
Второй. Замедление темпов роста мировой экономики. В частности, такие опережающие экономические индикаторы, как индекс деловой активности (PMI), опережающий индекс OECD и кривая бескупонной доходности в США, начали демонстрировать первые признаки наступления тяжелых времен.
Третий. Высокая долговая нагрузка как отдельных крупных компаний, так и целых стран, которая в совокупности с постепенным сокращением стимулирования в мире может спровоцировать трудности с рефинансированием и в последствии бегству из риска в такие активы как золото и доллар.
Четвертый. Дополнительным риском, хотя уже в несколько меньшей степени, чем ранее, остается торговый протекционизм. На мой взгляд, США продолжат оказывать определенное давление как на Европу, так и на Китай. Так как, оставив все, как сейчас, улучшить торговый баланс определенно не получится.
Впрочем, для российской валюты, не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Бюджетная консолидация, санкции и бюджетное правило несколько снизили зависимость РФ от иностранного капитала, а рубль от нефти. Здесь стоит отметить, что, например, доля нерезидентов в ОФЗ снизилась к текущему моменту до 25 процентов с более чем 35 процентов в прошлом году.
Ну, а цены на черное золото, вероятно, продолжат находиться выше 50 долларов за баррель, оставляя российскую экономику в целом на положительной территории. Здесь ключевыми моментами являются договоренности ОПЕК+, отсутствие возможности быстрого наращивания добычи со стороны США при текущих 50−60 долларах за баррель, а также возможность дальнейшего усиления санкций для Ирана и продолжение сокращения добычи в Венесуэле.
В свою очередь влияние
Поэтому в 2019 году жду скорее нейтральной динамики рубля, чем его сильного ослабления.