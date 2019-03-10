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07:54 (мск), источник: Российская газета

Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год

Иван Копейкин, эксперт БКС Брокер, специально для «Российской газеты»:

ЦБ: $ 65.9646   +0.12 € 74.5730   +0.16 ММВБ: $ 66.2825   +0.30 € 74.1400   -0.44

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар. Такой прогноз имеет довольно большую вероятность для реализации. При этом основную неопределенность вносят санкции и степень их жесткости.

Сейчас в базовом сценарии из-за санкций я закладываю дисконт российской валюты к аналогам из развивающихся стран чуть более чем в один процент, но не исключаю и более жестких вариантов, которые могут снизить курс рубля только на этом драйвере на 3−6 процентов.

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В качестве других потенциально негативных факторов, на мой взгляд, стоит рассматривать еще четыре.

Первый. Замедление темпов роста российской экономики как на фоне локального охлаждения потребительского спроса и кредитования, так и на фоне низких инвестиций вкупе с повышением НДС и бюджетной консолидацией.

Второй. Замедление темпов роста мировой экономики. В частности, такие опережающие экономические индикаторы, как индекс деловой активности (PMI), опережающий индекс OECD и кривая бескупонной доходности в США, начали демонстрировать первые признаки наступления тяжелых времен.

Третий. Высокая долговая нагрузка как отдельных крупных компаний, так и целых стран, которая в совокупности с постепенным сокращением стимулирования в мире может спровоцировать трудности с рефинансированием и в последствии бегству из риска в такие активы как золото и доллар.

Четвертый. Дополнительным риском, хотя уже в несколько меньшей степени, чем ранее, остается торговый протекционизм. На мой взгляд, США продолжат оказывать определенное давление как на Европу, так и на Китай. Так как, оставив все, как сейчас, улучшить торговый баланс определенно не получится.

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Впрочем, для российской валюты, не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Бюджетная консолидация, санкции и бюджетное правило несколько снизили зависимость РФ от иностранного капитала, а рубль от нефти. Здесь стоит отметить, что, например, доля нерезидентов в ОФЗ снизилась к текущему моменту до 25 процентов с более чем 35 процентов в прошлом году.

При этом международных резервов к совокупному долгу более чем достаточно, а бюджет России остается профицитным, что предусматривает в дальнейшем увеличение инвестиций и возможность реагирования на отдельные негативные сценарии.
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Ну, а цены на черное золото, вероятно, продолжат находиться выше 50 долларов за баррель, оставляя российскую экономику в целом на положительной территории. Здесь ключевыми моментами являются договоренности ОПЕК+, отсутствие возможности быстрого наращивания добычи со стороны США при текущих 50−60 долларах за баррель, а также возможность дальнейшего усиления санкций для Ирана и продолжение сокращения добычи в Венесуэле.

В свою очередь влияние денежно-кредитной политики в этом году, вероятно, будет не таким сильным, как ожидалось ранее. В частности, стимулирование мировой экономики, скорее всего, будет продолжаться и в этом году. Федеральная резервная система США вряд ли будет повышать ставки и может даже немного скорректировать сокращение баланса. Европейский ЦБ может дополнительно запустить новый раунд целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков. А Банк Китая активно вливает в систему деньги через операции обратного РЕПО. Также власти Поднебесной рассматривают снижение налоговой нагрузки. С 16 до 13 процентов, вероятно, будет снижена ставка НДС для обрабатывающей промышленности. Для транспортной и строительной сфер она уменьшится с 10 до 9 процентов.

Поэтому в 2019 году жду скорее нейтральной динамики рубля, чем его сильного ослабления.

Наиболее вероятным диапазоном по паре доллар/рубль является: 64−69.
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