Как деньги утекают из России в Узбекистан

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Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу, вырос в прошлом году в долларовом эквиваленте по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные Банка России «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2018 году».

Так, в 2018-м из России за рубеж физлицами было отправлено переводов на $9,484 млрд (против $9,186 млрд в 2017-м). Перечисления в Россию были зафиксированы всего на сумму $2,65 млрд.

Таким образом, отрицательное сальдо трансграничных переводов, то есть превышение сумм денежных переводов из РФ над суммами переводов в Россию, составило в прошлом году 6,83 млрд долларов (в 2017-м — 6,578 млрд).

Рост отчислений из нашей страны произошел за счет увеличения объема переводов в страны СНГ (с $7,004 млрд до $7,463 млрд), в то время как объем отправлений в страны дальнего зарубежья немного сократился (с $2,183 млрд до $2,021 млрд).

На сайте Центробанка нет последней разбивки по странам, в которые уходят денежные переводы из России.

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Однако, если судить по доступным данным за последние три квартала 2018 года, больше всего из стран СНГ денежные отправления уходят в Узбекистан.

В частности, в третьем квартале 2018 года всего в страны СНГ из России ушло $3,759 млрд. При этом почти треть из этих средств пришлась на Узбекистан. Cумма отправлений составила $1,254 млрд.

В Таджикистан сумма отправлений была $779 млрд, в Киргизию — $661 млрд.

То же самое было и во втором квартале прошлого года. В частности, в страны СНГ ушло $3,538 млрд. Из $3,538 млрд на Узбекистан пришлось $1,077 млрд.

В России около 1,1 млн трудовых мигрантов из Узбекистана, зарегистрированных официально, что существенно превышает количество мигрантов из Туркменистана и Киргизии, поэтому и потоки денег, в том числе в виде переводов, коррелируют с таким соотношением численности. Дмитрий Александров главный стратег «Универ Капитал»

Большинство мигрантов из Узбекистана трудоустраиваются преимущественно в строительный сектор, ЖКХ, а полученные за работу деньги отправляют своим семьям и родственникам в Узбекистан, говорит Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

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При этом, по словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, то, что именно узбеки едут в Россию, объясняется более лояльным подходом в Узбекистане к трудовой миграции граждан, чем, допустим, в Таджикистане. Кроме того, экономика Узбекистана по сути стагнирует, поэтому неудивительно, что узбеки едут в Россию, добавляет аналитик «Алор» Алексей Антонов.

В середине февраля группа экспертов Всемирного банка подготовила доклад, посвященный Узбекистану. В нем эксперты выделяют четыре проблемы в стране, требующие решения: неразвитость сферы занятости, недостаточное число предприятий, дефицит экспорта и слабая энергоэффективность. В докладе особенно отмечается, что в Узбекистане быстро растет число трудоспособных граждан — если нынешний темп прироста сохранится, то к 2030 году Узбекистан станет пятой по численности рабочей силы страной в Европе и Центральной Азии (после России, Турции, Украины и Польши). Однако из-за различных сдерживающих факторов немалая часть граждан оказываются безработными, малоактивными или трудятся за рубежом.

Одна из самых больших проблем сегодняшнего Узбекистана, считают эксперты, — отсутствие средних предприятий, где можно было бы работать.

В частности, четверо из пятерых работников заняты в сельском хозяйстве или секторе мелких услуг. Кроме того, более трети сотрудников работают на госпредприятиях, еще треть являются самозанятыми.

Впрочем, по словам Антонова, в целом нельзя сказать, что Россия находится на пике популярности среди трудовых мигрантов, сейчас происходит скорее снижение их притока.

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Наша страна становится менее популярной для мигрантов из-за обесценивания рубля по отношению к доллару, а также высокой стоимости патента на работу и необходимости платить процент с зарплаты каждый месяц в пользу бюджета конкретного региона, отмечает эксперт.

«Долгое время лидерство по трудовым мигрантам держала Украина. Так, еще три года назад объем денежных переводов из РФ на Украину составлял $1 млрд, а сейчас не превышает $200 млн.

Что же касается граждан Узбекистана и Таджикистана, то их интерес к России сохраняется за счет того, что это единственное государство, где вполне можно найти работу и жилье за счет поддержки собственной диаспоры, языковой барьер при этом не является преградой, так как большая часть трудовых мигрантов пока еще выросла в бывшем СССР или в 90-е, и русский язык был как второй родной.

Учитывая, что экономика внутри этих стран продолжает стагнировать, единственный вариант поддерживать собственные семьи — это работать в России и пересылать часть зарплаты. Алексей Антонов аналитик «Алор»