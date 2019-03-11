«Мостотрест» может получить контракт на строительство самой дорогой дороги в России

Проект скоростной трассы вдоль Черноморского побережья к лету может получить доступ к бюджетному финансированию. Новую концепцию трассы Джубга — Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране, Росавтодор около месяца назад представил в Минтранс («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердили три человека, участвующих в проработке проекта, и два федеральных чиновника). Сейчас готовится обоснование для включения участков дороги в план развития магистральной инфраструктуры, на основании которого будут распределяться бюджетные инвестиции в этот президентский срок Владимира Путина.

Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена, пробки растягиваются на километры, на многих участках это двухполосный серпантин. Движение периодически приостанавливается, только в этом году — минимум дважды. Тем не менее Минтранс считал строительство новой четырехполосной трассы длиной 119 км нецелесообразным: слишком высока цена — 1,6 трлн руб., а проект технически сложный. Но министр транспорта Евгений Дитрих обещал рассмотреть включение дороги в комплексный план, если проект «будет востребован и не запределен по цене».

Росавтодор уже нашел способ снизить смету более чем в 1,5 раза — до 1 трлн руб. (с НДС в ценах IV квартала 2018 г.), сократив протяженность до 80,5 км. Хотя проект в документах по-прежнему именуется Джубга — Сочи, теперь Росавтодор предлагает строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе.

Но строиться она будет существенно дольше, чем предполагалось ранее, — до 2037 г. вместо 2024−2025 гг. «Установка реалистичных сроков дает шанс на реализацию проекта», — считает федеральный чиновник.

Именно участок от Туапсе до Сочи наиболее проблемный: при самых благоприятных условиях дорога занимает 2,5 часа, сказано в материалах Росавтодора, а летом — все 6 часов, поскольку нагрузка на трассу возрастает до 27 200 автомобилей в сутки при пропускной способности 6000 машин.

Проект активно обсуждается со строителями, а генподрядчиком планируется сделать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, говорят три человека, участвующих в обсуждении проекта, уже подбираются и подрядчики. «Пока это намерения, должен быть конкурс», — утверждает федеральный чиновник. Представитель Ротенберга отказался от комментариев, а «Мостотреста» — не ответил на запрос «Ведомостей».

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Строительство и реконструкция дорог на Северном Кавказе — один из приоритетов «Мостотреста», говорится в его годовом отчете. Компания — крупнейший в стране строитель транспортной инфраструктуры и, по ее оценкам, занимала почти 15% рынка в 2017 г. Именно ей достался проект самого дорогого моста — Крымского. «Его строительство заканчивается, а строительный бизнес устроен так, что важно сразу перебросить мощности, чтобы не платить за простой строителям и не потерять команду», — объясняет мотивацию «Мостотреста» человек, участвующий в обсуждении трассы до Сочи. «Мостотрест» уже построил в Сочи дублер Курортного проспекта, совмещенную (автомобильная и железнодорожная) трассу Адлер — горноклиматический курорт «Альпика-сервис», транспортную развязку «Адлерское кольцо» и т. д.

Сейчас на трассе Джубга — Сочи проходят инженерные изыскания, которые позволят определить оптимальную трассировку, но для столь дорогого проекта нужно политическое решение президента и оно может быть принято до конца года, указывает региональный чиновник.

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«Есть три варианта сроков принятия решения о строительстве: к лету, когда будет обновлен магистральный план, к концу года, когда проект будет в целом находиться в более высокой степени проработки, или никогда», — говорит участник совещаний в правительстве.

Начать строительство Росавтодор предлагает уже в этом году с обхода Сочи стоимостью около 156 млрд руб. — четырехполосной дороги длиной 14,5 км, которая почти полностью состоит из мостов и тоннелей. Стоимость может вырасти до 180 млрд руб. из-за большей, чем планирует Росавтодор, протяженности трассы, считает участник обсуждений в правительстве.

Сейчас есть дорога, позволяющая обойти только центр Сочи. Проектно-сметная документация нового обхода была готова еще в 2009 г., к январю этого года планировалось обновить ее, говорит участник совещаний. В Главгосэкспертизу проект пока не поступал, сказал ее представитель.

Срок окончания строительства обхода Сочи в документах Росавтодора — 2026 г. Но завершить его можно и раньше — до конца 2024 г., что позволяет участку претендовать на финансирование из магистрального плана, говорят участники совещаний по проекту. «В план может быть включено 1−2 участка дороги», — говорит человек, участвующий в обсуждении проекта, сейчас готовится необходимое для этого обоснование инвестиций. Но пока Росавтодор предлагает строить остальные участки — обходы Туапсе и пос. Лазаревское, а также соединительные дороги уже после 2023 г. Вывести транзитный поток из городов нужно, чтобы улучшить экологическую ситуацию, повысить безопасность движения и сократить издержки, указано в его документах. Обходы значительно ускорят движение, говорит участник проработки проекта.

Материалы пока не получены, сказал «Ведомостям» Владислав Онищенко, руководитель аналитического центра при правительстве, который оценивает проекты, претендующие на включение в план. Он не исключает, что проект может поступить в любой день.

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Проект обсуждают Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор», совещания проводились и с участием сотрудников администрации президента, говорят чиновники. Представители курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова и президента отказались от комментариев. А премьер-министра Дмитрия Медведева и Росавтодора — не ответили на вопросы «Ведомостей». Представитель «Автодора» ограничился комментариями, что госкомпания участвует в совместной с Росавтодором группе по транспортному развитию Черноморского побережья. А представитель Минтранса лишь сказал, что на горизонт до 2037 г. строительство не планировалось.

Чтобы включить проект в магистральный план (пока в него входит лишь реконструкция моста через р. Макопсе стоимостью менее 1 млрд руб.), придется исключить из него другие проекты, его общая стоимость — 6,3 трлн руб., из которых половина — бюджетные средства.

Деньги между проектами перебрасывались и ранее: например, ради строительства Крымского моста был заморожен проект моста через р. Лену в Якутии, вспоминает партнер практики «инжиниринг» компании «НЭО-центр» Алексей Ефанов.

Но решения принимались субъективно — единой методики не было. Теперь неэффективные проекты в магистральном плане будут заменяться другими по утвержденной правительством методике, говорит Ефанов. Трасса Джубга — Сочи действительно необходима, а значит, шансы получить финансирование высокие, указывает он. Партнер Herbert Smith Freehills Ольга Ревзина рекомендует строить дорогу не по госзаказу, а по концессии, заключая отдельно соглашение на каждый участок.

Ольга Адамчук/Ведомости