Карты, деньги, два звонка

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Незаконные колл-центры по сбору долгов, выявленные недавно в России, были созданы одной из микрофинансовых организаций (МФО). Для большей эффективности взыскания черные коллекторы представлялись сотрудниками различных силовых структур и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также угрожали жизни и здоровью должников. Эксперты отмечают, что основная доля незаконных взысканий исходит именно от МФО и нелегальных кредиторов и пока регуляторы не могут эффективно с этим бороться.

«Ъ» стали известны подробности работы незаконных колл-центров, занимающихся взысканием с граждан просроченной задолженности в пользу МФО. Об их выявлении сообщил на встрече с профессиональными взыскателями в феврале замдиректора ФССП России Игорь Савенко. «Выявлены случаи создания незаконных колл-центров, которые действуют в интересах микрофинансовых организаций, — отмечал он.— В настоящее время органами внутренних дел, а также специалисты ФССП России проводят проверки по данным фактам».



Как рассказал один из собеседников «Ъ», знакомый с ходом проверок, сотрудники ГУ МВД установили, что в Санкт-Петербурге действует группа компаний (ГК) «Росденьги», в структуре которой существуют отделы, занимающиеся незаконной коллекторской деятельностью. В целях возврата просроченной задолженности по займам, выданным МФО, входящими в данную ГК, были созданы колл-центры, расположенные в арендуемых офисных помещениях с рабочими местами на 50−100 сотрудников.



По словам гендиректора коллекторского агентства ЭОС Антона Дмитракова, это сопоставимо с колл-центром крупного агентства из реестра ФССП:

Размер колл-центра оценивается по количеству рабочих мест операторов, работников может быть от 150 и выше, так как обычно работа колл-центра организуется посменно. Один колл-центр может в день обзвонить до 10 тыс. должников.



В рамках описываемой схемы при возникновении у заемщика МФО из ГК просроченной задолженности его персональные данные передавались таким колл-центрам для дальнейшей «отработки» при помощи угроз уголовного преследования, порчи имущества, жизни и здоровью, распространения порочащих сведений о должниках и их родственниках. Сотрудники колл-центров нередко представлялись сотрудниками различных коллекторских агентств, не состоящих в госреестре, отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД и ФССП.

В штат нелегальных колл-центров активно набирали персонал, ориентируясь в основном на резюме охранников, продажников, разнорабочих, бывших сотрудников вооруженных сил или МВД. Договоры с сотрудниками колл-центров не оформлялись, зарплата им выдавалась на руки и состояла из фиксированной части и процента от взысканной суммы.

В ФССП «Ъ» сообщили, что в «настоящее время проводится предварительная проверка поступивших материалов и сведений, в том числе принимаются меры по установлению данных должников, в отношении которых сотрудниками указанных колл-центров совершались неправомерные действия, в целях дальнейшего восстановлениях их нарушенных прав и принятия в отношении лиц, допустивших нарушения, мер административного воздействия». В ГУ МВД по Санкт-Петербургу не ответили.