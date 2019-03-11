Карты, деньги, два звонка
Черные коллекторы организуют нелегальные
Черные коллекторы организуют нелегальные
Незаконные
«Ъ» стали известны подробности работы незаконных
Как рассказал один из собеседников «Ъ», знакомый с ходом проверок, сотрудники ГУ МВД установили, что в
По словам гендиректора коллекторского агентства ЭОС Антона Дмитракова, это сопоставимо с
Размер
колл-центраоценивается по количеству рабочих мест операторов, работников может быть от 150 и выше, так как обычно работа колл-центраорганизуется посменно. Один колл-центрможет в день обзвонить до 10 тыс. должников.
В рамках описываемой схемы при возникновении у заемщика МФО из ГК просроченной задолженности его персональные данные передавались таким
В ФССП «Ъ» сообщили, что в «настоящее время проводится предварительная проверка поступивших материалов и сведений, в том числе принимаются меры по установлению данных должников, в отношении которых сотрудниками указанных
В ЦБ отметили, что МФО, работающие под товарным знаком «Росденьги», были исключены из госреестра МФО в период с 2016 по 2019 год в связи с неоднократным в течение года нарушением требований закона «О микрофинансовой деятельности» и иных нормативных правовых актов.
По словам одного из собеседников «Ъ», под брендом «Росденьги» (компании с таким называнием не существует) работало порядка 30 организаций, при этом часть из них не была включена в реестр. Правообладателем торгового знака выступает ООО «ФастФинанс», официально договор с ним заключен у семи МФО. Сейчас ООО переименовано в «ИнтаймФинанс», его возглавляет Т. В, Ливашова, которая подписывала договора на использование бренда в качестве гендиректора «ФастФинанса». ООО «ИнтаймФинанс» принадлежит Светлане Поликарповой, она же была совладельцем ООО «Кронос», работавшего под брендом «Росденьги». На сайте «Росденег» говорится, что МФО «продолжают принимать денежные средства в погашение заемных обязательств по ранее выданным займам», а также планируют обжаловать исключение из госреестра. На запрос «Ъ» в «Росденьгах».
Эксперты отмечают, что наибольшая доля нелегальных взысканий исходит именно от МФО или черных кредиторов. «Зачастую жаловаться в ФССП или полицию малоэффективно, так как нелегальных коллекторов сложно идентифицировать», — говорит гендиректор «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова.
По словам партнера юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, по мере роста уровня закредитованности населения и просрочки число нарушений увеличивается и часть кредиторов «заинтересована во взыскании долга любыми способами». «На нелегальных кредиторов приходится львиная доля жалоб на неэтичное обращение, но судебных дел по ним единицы, — говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.— Власти и общественность большие надежды возлагают на ужесточение ответственности за осуществление такой деятельности и запрет судебного взыскания по долгу организациями вне реестра ФССП». Однако, признает он, пока системного подхода к борьбе с такими «коллекторами» просто нет.
Светлана Самусева