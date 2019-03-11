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13:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Кредит в поддержку бедности

Эксперты подтвердили опасения ЦБ о перекредитованности малоимущих граждан.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ) провели подробное исследование проблемы перекредитованности российских домохозяйств — в последнее время она привлекает все больше внимания экономистов и ЦБ. Хотя макроэкономических рисков проблема не несет, для более 40% заемщиков из низкодоходной и среднедоходной групп граждан она стоит крайне остро. Среди регионов самыми перекредитованными оказались Приволжский, Южный и Сибирский федеральные округа.

Основой одного из докладов, который будет представлен на XX Апрельской международной научной конференции ВШЭ, станет исследование «Перекредитованность россиян: миф или реальность?» Ольги Кузиной и Никиты Крупенского. Тема стала особенно актуальна на фоне бурного роста розничного кредитования при снижающихся доходах граждан в 2017—2018 годах. Так, в 2018 году объем кредитов физлицам вырос на 22,8% при снижении реальных доходов на 0,2%. «Рост портфеля в значительной степени был связан с увеличением ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд», способствовало ему и «снижение процентных ставок», констатировали в ЦБ. Необеспеченные кредиты занимают менее половины портфеля кредитов физлицам, но растут теми же темпами. В феврале 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об опасности этого, а агентство Fitch усомнилось в способности регулятора остановить такой бурный рост потребкредитования.

Заметим, в ЦБ, как и в Fitch и ВШЭ, не видят угроз макроэкономической стабильности в уровне закредитованности граждан.

Текущий уровень охвата населения кредитами в три раза ниже, чем в США, в два раза ниже, чем в ЕС, а доля граждан, которые имели кредиты, — одна из самых низких за последние десять лет — 23%.
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По отношению к ВВП банковская задолженность физлиц на начало 2018 года составляла всего 13,2% (50% в Китае, 34% в Чехии и 50% в среднем по ЕС). Однако, по данным ВШЭ, доля проблемных кредитов в их общем объеме в РФ более чем вдвое превышает среднемировую и в 1,7 раза выше, чем в странах ЕС. При этом уровень охвата кредитами совпадает со среднемировым показателем. Еще одна проблема — высокая доля потребительских кредитов в структуре розничных займов (обычно они краткосрочные и берутся под высокую ставку). В итоге «обслуживание сравнительно небольших кредитов для российских домохозяйств создает не меньшую, чем в Европе и США, нагрузку на семейный бюджет», констатируют эксперты.

По данным ВШЭ, наиболее перекредитованными (обнаружен один или более из трех используемых в исследовании признаков перекредитованности: в семье больше четырех кредитов; на выплаты уходит свыше 30% доходов; есть просрочка более двух месяцев) оказались граждане из самой низкодоходной группы (42% всех заемщиков в группе, каждый из которых, по данным Росстата в 2017 году, получал зарплату 11 тыс. руб.) и граждане, относящиеся к среднедоходной группе, — 43% заемщиков из 20% населения с зарплатой около 27 тыс. руб. в 2017 году. Уровень перекредитованности выше в самых малых населенных пунктах (менее 10 тыс. жителей), а также в Приволжском, Южном и Сибирском федеральных округах.

Алексей Шаповалов

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