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09:20 (мск), источник: Ведомости

Visa разрешит оплачивать без пин-кода покупки до 3000 рублей

Международная платежная система Visa с середины апреля разрешит не вводить пин-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3000 руб., сообщает РБК со ссылкой на три источника в банковской сфере. Сейчас пин-код необходимо вводить, если операция превышает 1000 руб.

Источник: Reuters

Требования платежной системы затронут все банки — участники системы Visa. Некоторые из них уже получили письмо с новыми правилами, в частности Альфа-банк и «ФК Открытие», говорят источники издания. Об инициативе также знает ВТБ. Представитель Сбербанка не прокомментировал РБК эту информацию. Издание направило запросы в Visa, Mastercard и другие крупные банки.

Вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек объясняет новые правила макроэкономической ситуацией и конъюнктурой рынка, пишет РБК. По мнению начальника управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрия Бочерова, с ними бесконтактные платежи станут удобнее и улучшат клиентский опыт.

В то же время ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупреждает о риске роста числа мошенничеств, связанных с физической кражей карты.

Осенью 2018 г. Visa сообщила, что Россия находится в тройке стран — лидеров по числу бесконтактных платежей, совершаемых как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay и др.). Эксперты Сбербанка называли рост бесконтактных платежей одним из главных финансовых трендов последних двух лет.

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