Visa разрешит оплачивать без пин-кода покупки до 3000 рублей
Международная платежная система Visa с середины апреля разрешит не вводить
Международная платежная система Visa с середины апреля разрешит не вводить
Требования платежной системы затронут все банки — участники системы Visa. Некоторые из них уже получили письмо с новыми правилами, в частности
Осенью 2018 г. Visa сообщила, что Россия находится в тройке стран — лидеров по числу бесконтактных платежей, совершаемых как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay и др.). Эксперты Сбербанка называли рост бесконтактных платежей одним из главных финансовых трендов последних двух лет.