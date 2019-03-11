Visa разрешит оплачивать без пин-кода покупки до 3000 рублей

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Требования платежной системы затронут все банки — участники системы Visa. Некоторые из них уже получили письмо с новыми правилами, в частности Альфа-банк и «ФК Открытие», говорят источники издания. Об инициативе также знает ВТБ. Представитель Сбербанка не прокомментировал РБК эту информацию. Издание направило запросы в Visa, Mastercard и другие крупные банки.

Вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек объясняет новые правила макроэкономической ситуацией и конъюнктурой рынка, пишет РБК. По мнению начальника управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрия Бочерова, с ними бесконтактные платежи станут удобнее и улучшат клиентский опыт.

В то же время ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупреждает о риске роста числа мошенничеств, связанных с физической кражей карты.

Осенью 2018 г. Visa сообщила, что Россия находится в тройке стран — лидеров по числу бесконтактных платежей, совершаемых как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay и др.). Эксперты Сбербанка называли рост бесконтактных платежей одним из главных финансовых трендов последних двух лет.