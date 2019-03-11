Яровая внесла в Госдуму проект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/.
В частности, планируется «запретить передавать право взыскания задолженности за
«Сегодня в законодательстве вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений решен не в полной мере, что создает условия для возможного нарушения прав граждан», — приводит
«При этом анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан», — констатировала автор инициативы. Так, в Хабаровском крае и ряде других регионов имели место «факты, свидетельствующие о применении местными коллекторами грубых и внеправовых средств воздействия на граждан при взыскании задолженности по коммунальным платежам», сказала депутат.
По мнению политика, «прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженностями по