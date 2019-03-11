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11:09 (мск), источник: ТАСС

Яровая внесла в Госдуму проект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается запретить передачу коллекторам права на работу с задолженностями граждан по жилищно-коммунальным платежам. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

Источник: РИА "Новости"

В частности, планируется «запретить передавать право взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги коллекторам». Такое право может остаться только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.

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«Сегодня в законодательстве вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений решен не в полной мере, что создает условия для возможного нарушения прав граждан», — приводит пресс-служба слова Яровой. По ее словам, действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимания задолженности граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«При этом анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан», — констатировала автор инициативы. Так, в Хабаровском крае и ряде других регионов имели место «факты, свидетельствующие о применении местными коллекторами грубых и внеправовых средств воздействия на граждан при взыскании задолженности по коммунальным платежам», сказала депутат.

По мнению политика, «прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам граждан имеет важнейшее социальное значение». «Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности», — заключила Яровая.

Вице-спикер уточнила, что инициатива поддержана Минстроем России, Федеральной службой судебных приставов и фракцией «Единая Россия».

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