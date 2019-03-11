«Тревога в авиационной отрасли»: компании приостанавливают эксплуатацию Boeing 737 Max 8
На новые Boeing 737 Max приходится две трети новых заказов.
На новые Boeing 737 Max приходится две трети новых заказов.
Вторая за последние четыре месяца катастрофа новейшего авиалайнера Boeing 737 Max, произошедшая по схожему сценарию, заставляет авиакомпании приостановить эксплуатацию этого типа авиалайнеров. Это сделала авиакомпания Ethiopian Airlines, после того как ее самолет разбился в воскресенье, 10 марта, через шесть минут после вылета из аэропорта
Сразу после этого управление гражданской авиации Китая 11 марта предписало внутренним авиаперевозчикам приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8.
В обеих авиакатастрофах прослеживается схожесть — обе они произошли во время взлета, отметил китайский регулятор. И предписал всем оперирующим внутри Китая авиаперевозчикам начиная с вечера 11 марта 2019 года приостановить коммерческие перевозки самолетами Boeing 737−8.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился недалеко от города
Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, исчез с радаров через 12 минут после вылета из аэропорта столицы Индонезии Джакарты на остров Суматра. Позднее обломки самолета были найдены в море у берегов Западной Явы. Все находившиеся на борту 189 человек, в том числе двое пилотов и шесть членов экипажа, погибли.
По мнению авиационного эксперта телеканала CNN Мэри Скьяво, ранее бывшего генеральным инспектором Департамента транспорта США, вторая за последние полгода катастрофа с самолетом подобного типа выглядит «очень подозрительной»:
Это вызывает тревогу в авиационной отрасли, потому что так просто подобное не происходит.
Проблемы с эфиопским рейсом начались почти сразу после взлета. Пилоты сообщили авиадиспетчерам, что у них возникли технические проблемы: самолет многократно поднимался и вновь терял высоту. «Сходства с катастрофой самолета Lion Air слишком велики, чтобы о них не беспокоиться», — отметила Скьяво.
В понедельник, 11 марта, стало известно, что компания Boeing отменила намеченную на 13 марта презентацию новейшего авиалайнера Boeing 777X после авиакатастрофы в Эфиопии. Представитель компании отметил, что
Авиалайнер Boeing 737 Max выпускается в модификациях 7,8, 9 и 10 и в настоящее время эксплуатируется 69 авиакомпаниями мира (российских среди них нет). С 2017 года было заказано более 5000 самолетов этого типа. Цена каждого — $120 млн.
В издании отмечают, что эфиопская катастрофа может дорого обойтись корпорации.