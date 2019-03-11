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11:18 (мск), источник: Forbes

«Тревога в авиационной отрасли»: компании приостанавливают эксплуатацию Boeing 737 Max 8

На новые Boeing 737 Max приходится две трети новых заказов.

Источник: AP 2019

Вторая за последние четыре месяца катастрофа новейшего авиалайнера Boeing 737 Max, произошедшая по схожему сценарию, заставляет авиакомпании приостановить эксплуатацию этого типа авиалайнеров. Это сделала авиакомпания Ethiopian Airlines, после того как ее самолет разбился в воскресенье, 10 марта, через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. «После трагического происшествия <…> Ethiopian Airlines решила приостановить полеты всех Boeing 737 Max 8, начиная со вчерашнего дня — 10 марта 2019 года — до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении авиаперевозчика. В авиакомпании отметили, что причина катастрофы пока не известна, но данный шаг сделан «в качестве дополнительной меры предосторожности».

«Тревога в авиационной отрасли»

Сразу после этого управление гражданской авиации Китая 11 марта предписало внутренним авиаперевозчикам приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8.

В заявлении регулятора отмечается, что это уже вторая катастрофа с таким самолетом за последнее время. При этом оба авиалайнера были сравнительно новыми Boeing 737−8.
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В обеих авиакатастрофах прослеживается схожесть — обе они произошли во время взлета, отметил китайский регулятор. И предписал всем оперирующим внутри Китая авиаперевозчикам начиная с вечера 11 марта 2019 года приостановить коммерческие перевозки самолетами Boeing 737−8.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. Все находившиеся на борту 157 человек, в том числе восемь членов экипажа погибли. Среди погибших — трое россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, исчез с радаров через 12 минут после вылета из аэропорта столицы Индонезии Джакарты на остров Суматра. Позднее обломки самолета были найдены в море у берегов Западной Явы. Все находившиеся на борту 189 человек, в том числе двое пилотов и шесть членов экипажа, погибли.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за неправильной настройки датчика угла атаки, который в связи с этим передавал на бортовой компьютер неверную информацию об угле наклона носа самолета к линии горизонта.

По мнению авиационного эксперта телеканала CNN Мэри Скьяво, ранее бывшего генеральным инспектором Департамента транспорта США, вторая за последние полгода катастрофа с самолетом подобного типа выглядит «очень подозрительной»:

Это вызывает тревогу в авиационной отрасли, потому что так просто подобное не происходит.
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Проблемы с эфиопским рейсом начались почти сразу после взлета. Пилоты сообщили авиадиспетчерам, что у них возникли технические проблемы: самолет многократно поднимался и вновь терял высоту. «Сходства с катастрофой самолета Lion Air слишком велики, чтобы о них не беспокоиться», — отметила Скьяво.

В понедельник, 11 марта, стало известно, что компания Boeing отменила намеченную на 13 марта презентацию новейшего авиалайнера Boeing 777X после авиакатастрофы в Эфиопии. Представитель компании отметил, что каких-либо других изменений в программе выпуска самолета не предвидится, компания выберет возможность представить новый авиалайнер в ближайшем будущем.

Авиалайнер Boeing 737 Max выпускается в модификациях 7,8, 9 и 10 и в настоящее время эксплуатируется 69 авиакомпаниями мира (российских среди них нет). С 2017 года было заказано более 5000 самолетов этого типа. Цена каждого — $120 млн.

The Wall Street Journal подчеркивает, что на новые Boeing 737 Max приходится две трети новых заказов корпорации и 40% ее прибыли.

В издании отмечают, что эфиопская катастрофа может дорого обойтись корпорации.

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