Комфортный доход для обслуживания ипотеки в России вырос до 71,7 тысячи рублей

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Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи по ипотеке к ее ежемесячным доходам. По расчетам НБКИ, относительно комфортным для заемщика является отношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне одной трети.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода среди 50 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в Москве (139,1 тысячи рублей), Московской области (103 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (87,7 тысячи рублей), Ленинградской области (84,8 тысячи рублей) и Республике Саха (Якутия) (83,8 тысячи рублей).

Наименьшее значение отмечено в Кировской (50,6 тысячи рублей) и Вологодской (51 тысяча рублей) областях, Алтайском крае (51 тысяча рублей), Курганской области (51,4 тысячи рублей), а также в Удмуртской Республике (51,8 тысячи рублей).

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, размер комфортного семейного дохода для обслуживания ипотеки вернулся на уровень середины 2017 года. По его мнению, одной из причин роста показателя является увеличение среднего размера ипотечного кредита пропорционально снижению банками первоначального взноса по ипотеке. Так, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам несколько упростился, при этом выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним.